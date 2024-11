Pokud vaše kočka čeká koťata, hlavní je, abyste v rozhodný okamžik věděli, co dělat, a abyste nebyli zbytečně nervózní a nejistí. Neberete-li kočku rodit na veterinu, je potřeba před porodem zařídit odpovídající podmínky tak, abyste kočku uchránili stresu a aby se mohla cítit dobře.

Jak připravit domácnost na kočičí porod

V ideálním případě byste své březí kočce měli vyhradit samostatný pokoj nebo alespoň místo, kam se ve dnech před porodem bude moct uchýlit. Březí kočky mohou být v průběhu zhruba dvou týdnů těsně před porodem agresivní, proto je vhodné ji včas oddělit a držet dále od dětí. V místnosti, kterou kočce vyhradíte, by mělo být přiměřeně teplo (zhruba 22 °C). Tím zajistíte, že se tam bude cítit pohodlně a předejdete riziku podchlazení. Pokud je to ve vašich možnostech, je také vhodné zajistit, aby v daném prostoru dosahovala vzdušná vlhkost zhruba 65 % – 70 %.

Připravte si také pelíšek, aby měla kočka kde porodit. Může jím být třeba dostatečně velká kartonová krabice. Stačí, aby si do ní kočka dokázala pohodlně lehnout, a aby měla tak vysoké strany, aby z ní koťata nevypadla. Krabici vyztužte plastem a novinami, které se snadno vyjmou, když se zašpiní, a nakonec překryjte dekou.

V pelíšku by mělo být tepleji než ve zbytku pokoje, koťata to v prvních, nejzranitelnějších dnech života budou potřebovat. Dobře vám poslouží třeba infračervená lampa, nehrozí totiž, že zahřeje příliš silně jen jedno určité místo. Hřát by měla zhruba na 30 °C.

Jak poznat, že se blíží porod

Počátků porodu u kočky si vůbec nemusíte všimnout, nedoprovázejí ho totiž žádné viditelné kontrakce. Kočka ale bude neklidná a začne se chovat podivně. Může se například zdát neobvykle přítulná, nebo od vás naopak začít utíkat. Nejspíš bude také hlasitě mňoukat, v mnoha případech se též začne nezvykle často a opakovaně čistit.

Jakmile nadejde čas porodu, usadí se v pelíšku, který může nejdříve chvíli škrábat, a začne hlasitě příst. Pokud jste na pelíšku postřehli načervenalý výtok, znamená to, že koťata i s placentami budou následovat brzy, obvykle do jedné hodiny.