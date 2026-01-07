Seznámení kotěte s členy rodiny
První kontakt kotěte s novou rodinou je velmi důležitý moment, který má vliv na úspěšné začlenění kotěte v novém prostředí. Všechny nezbytné doplňky by měly být na příchod kotěte připraveny a první kontakt by měl probíhat postupně a pomalu.
Když si domů přinesete kotě, musíte brát ohled na mnoho přirozených kočičích reflexů, jako je potřeba utéct a schovat se před konfliktem. Je proto důležité pochopit přirozené chování kočky, abyste jí vytvořili prostředí, ve kterém se bude cítit příjemně a pohodlně.
Kdy je správný čas seznámit kotě s rodinou?
Víkendy bývají klidnější než zbytek týdne, proto jsou pro seznámení s kotětem vhodnější. Je důležité si uvědomit, že kotě se ocitne v neznámém prostředí a setkání s novými lidmi ho může vyděsit. Pro snížení rizika, že kotě bude ve stresu, byste měli:
- seznamovat kotě s členy nové rodiny vždy po jednom,
- mírnit své nadšení a nadšení ostatních,
- důsledně s kotětem zacházet opatrně,
- nepředávat si kotě navzájem mezi sebou, aby se nevyděsilo,
- radši kotě nechat, aby přišlo za vámi, když se bude cítit uvolněně.
- mluvit nízkým a klidným hlasem, aby se kotě nevylekalo,
- dopřát kotěti mezi jednotlivými seznámeními dostatek času na odpočinek nebo spánek.
Pokud vaše kotě vyrůstá v nadměrně hlučném nebo rušném prostředí, může z něj vyrůst bázlivá a nesmělá kočka.
Vysvětlete své rodině, jak s kotětem zacházet
Po seznámení s novým kotětem je důležité, aby se všichni členové rodiny naučili, jak s ním zacházet opatrně, aby nedělali prudké pohyby, které by mohly kotě vyděsit.
Kotě by se mělo zvedat takto:
- Vsuňte mu doširoka rozevřenou dlaň pod bříško.
- Druhou rukou mu podepřete zadní nožky.
- Pokud chcete dát najevo svou autoritu, můžete kotě zvednout za kůži na krku, což napodobuje způsob, jakým ho nosila jeho matka.
Představení vašeho kotěte dětem
Kočky mohou být pro děti výbornými společníky. Je však důležité, aby každé dítě v domácnosti vědělo, jak s kotětem komunikovat. Takto se kotě bude schopno adaptovat na prostředí v pokojné a klidné atmosféře.
Jakmile se z kotěte stane dospělá kočka, bude se dětem moci snadno vyhnout, když bude chtít být samo, ale jako malé kotě to tak dobře neumí. Je důležité, aby děti věděly, kdy kotě musí dostat prostor k odpočinku a spánku a že jej při odpočinku nemají rušit.
Malé děti pohybující se v blízkosti koťat by měly být vždy pod dohledem, aby se ke kotěti chovaly opatrně, při hře s ním zacházely jemně, nezvedaly jej a ani s ním nesprávným způsobem nemanipulovaly.
Seznamování nového kotěte se členy rodiny je postupný proces. Je důležité, abyste byli trpěliví a bdělí a přizpůsobili se tempu kotěte, tak aby vše probíhalo klidně a pozitivně.
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