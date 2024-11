Důležité položky

Když si kočku přinesete domů, budete potřebovat některé základní věci. Mezi ně patří:

Košík: Pelíšek, kde se kotě nebo kočka bude cítit pohodlně a bezpečně. Udělejte kotěti pelíšek pokud možno na vyvýšeném místě, někde, kde se bude cítit bezpečně, kde není průvan ani příliš rušno.

Pelíšek, kde se kotě nebo kočka bude cítit pohodlně a bezpečně. Udělejte kotěti pelíšek pokud možno na vyvýšeném místě, někde, kde se bude cítit bezpečně, kde není průvan ani příliš rušno. Toalety: Toaleta musí být dostatečně hluboká, ale ne tak hluboká, že by ji koťata nechtěla používat. Musí být vybavena lopatkou k odstraňování trusu.



Toaleta musí být dostatečně hluboká, ale ne tak hluboká, že by ji koťata nechtěla používat. Musí být vybavena lopatkou k odstraňování trusu. Misky na vodu : Vaše kočka by vždy měla mít k dispozici misku s čerstvou vodou. Kočky mají rády tekoucí vodu. Vhodnou alternativou k miskám jsou proto vodní fontány, které kočky povzbuzují k častějšímu pití.



: Vaše kočka by vždy měla mít k dispozici misku s čerstvou vodou. Kočky mají rády tekoucí vodu. Vhodnou alternativou k miskám jsou proto vodní fontány, které kočky povzbuzují k častějšímu pití. Misky na krmení: Na granule budete potřebovat malou misku, umístěnou dostatečně daleko od misky na vodu, aby nedocházelo k jejímu znečištění. Zejména pokud máte kočku do bytu, můžete jí místo misky dát krmicí hlavolam, který jí poskytne psychickou a fyzickou stimulaci a umožní jí využít svůj přirozený lovecký instinkt. Přechod na krmení z hlavolamu je třeba provést postupně, aby se ho vaše kočka naučila používat.

Na granule budete potřebovat malou misku, umístěnou dostatečně daleko od misky na vodu, aby nedocházelo k jejímu znečištění. Zejména pokud máte kočku do bytu, můžete jí místo misky dát krmicí hlavolam, který jí poskytne psychickou a fyzickou stimulaci a umožní jí využít svůj přirozený lovecký instinkt. Přechod na krmení z hlavolamu je třeba provést postupně, aby se ho vaše kočka naučila používat. Kočičí strom: Doplněk, který je pro kočku zábavný i užitečný a umožní jí bezpečně si zaškrábat, lézt a schovávat se. Dá jí možnost využít své instinkty a tím přispěje k její pohodě.

Doporučuje se kočce zajistit více kusů každé položky a rozmístit je na různá místa, aby měla možnost volby a mohla si v případě potřeby najít klidné místo pryč od návštěvníků nebo hlasitých zvuků.

Prostředí

Prostředí má výrazný vliv na zdraví a pohodu vaší kočky. Dobré prostředí je takové, kde se kočka může bezpečně a bez přílišných problémů socializovat a které jí pomáhá zvyknout si na lidi a věci kolem sebe.

Vaše kočka si už ve velmi raném věku své území uspořádá a označí. Tady je místo, kde bude spát, hrát si, lovit, krmit se, schovávat, lézt a mazlit se. Kočka rozděluje svůj život ve vaší domácnosti do čtyř různých oblastí, které musíte respektovat, abyste předešli problematickému chování (zejména u koček do bytu).

Oblasti krmení: Musí být na klidných místech, daleko od toalety a od místa, kde jíte vy. Je lepší nedávat kočce krmení do jídelny nebo do míst, kde by mohla být rušena, ale na takové místo, kde bude mít při krmení dostatek prostoru.

Oblast odpočinku: Ta se bude v průběhu dne měnit podle slunečního světla a zdrojů tepla. Kočky od přírody spí rády vysoko a často si samy vyberou místo, které jim nejvíc vyhovuje. Proto jim zajistěte dostatek prostoru, ze kterého si budou moci vybrat.

Oblast čištění: Toaletu je nutné umístit na klidné místo, tak, aby byla pro kočku trvale přístupná, daleko od misky s krmením a od rušných míst. Pozor na zdroje stresu: kočky mohou začít být nečistotné například kvůli tomu, že jejich toaleta je umístěná vedle pračky. Doporučuje se mít pro každou kočku nejméně jednu toaletu, plus jednu náhradní, aby měla každá kočka dostatek možností a předešlo se těmto problémům.

Oblast pro hraní: Toto je největší životní prostor a relaxační oblast vaší kočky. Musí to být místo, kde může běhat, schovávat se a pozorovat dění z výšky. Kočičí stromy jsou výbornými doplňky, které k takovým aktivitám povzbuzují a přispívají ke zdraví a pohodě vaší kočky.

Pohyb

Kočky do bytu potřebují hodně aktivity, která by jim zajistila pohyb a psychické podněty. To znamená:

Spoustu hraček – čas od času obměňovaných, aby je neomrzely. Dále věci, po kterých mohou lézt a schovávat se v nich. A také si potřebují pravidelně hrát se členy rodiny.

Vzhledem k tomu, že kočky do bytu jsou sedavější a více se čistí, potřebují krmení, které zohledňuje jejich nižší aktivitu a, zejména u dlouhosrstých koček, pomáhá proti bezoárům.

Možná se vám nebude líbit, když vaše kočka zanechá škrábanec na nábytku nebo na stěně. Nicméně škrábání je u koček přirozené a je důležité poskytnout kočce místa, kde si může zaškrábat. Počítejte alespoň s jedním škrabadlem

Krmení

U domácích koček závisí příjem potravy na několika faktorech. Kočky raději jedí v klidném prostoru, kde jsou skryté před zraky a před predátory a odkud vede bezpečná úniková cesta.

Pouze vysoce kvalitní krmiva připravené speciálně pro kočky vám zaručí, že kočky dostanou všechny živiny, které potřebují k tomu, aby zůstaly zdravé, bez ohledu na věk, plemeno, životní styl nebo citlivosti.