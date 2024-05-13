Zdravé porce jsou menší, než si myslíte
Jaká je správná dávka krmiva pro moji kočku?
Zdravá hmotnost je výsledkem správného poměru mezi energií, kterou vaše kočka přijímá z potravy, a energií, kterou vydává.
Základem je dodržovat doporučení pro krmení uvedené u zvoleného krmiva pro kočky. Při určování dávky ale může být zapotřebí vzít v úvahu i další faktory, protože doporučení pro krmení koček jsou často jenom orientační.
Nejprve zvažte, jak moc je vaše kočka aktivní. Má spoustu pohybu? Tráví spoustu času venku? Nebo je spíš pasivnější a tráví čas doma? To, kolik má kočka pohybu, je rozhodující při rozhodování, kolik energie na den potřebuje.
Dále, je vaše kočka kastrovaná? To může mít vliv na správné dávkování. Sterilizace změní kočičí metabolismus i způsob trávení. Je důležité věnovat zvláštní pozornost tvaru jejího těla nebo jakýmkoli změnám v aktivitě a v případě potřeby jí upravit dávkování.
Kolik jídla kotě potřebuje?
Zdravá hmotnost se buduje už od začátku života vašeho kotěte správnou rovnováhou výživya aktivity.
Koťata během prvních týdnů života zdvojnásobí svou hmotnost, a proto potřebují vícekalorií a energie k tak rychlému růstu. Přibližně do 1 roku věku je nezbytnédávat kotěti speciálně upravené krmivo pro jeho nutriční potřeby. Vzhledem k tomu, že koťata a kočkypřirozeně konzumují malé dávky jídla, můžete doporučenou dávku krmiva podávat v malých porcíchv průběhudne nebozpřístupnitcelou dávkua nechat na něm,jak si bude příjem potravy regulovat.
V obou případech doporučujeme používat k vážení dávky krmiva pro kotědigitální váhu a krmivo potom rozdělit podle potřeby. A konečně, přístup k čerstvé vodě a místo,kde se může v klidu najíst,jsou dalšídůležité aspekty krmenívašehokotěte!
Jak ovlivňují stravovací návyky kočky velikost porcí
Co kočky jedí a také jak jedí a jak žijí, má zásadní dopad na jejich celkovou pohodu a zdraví.
Domácí kočky mají podstatně odlišné návyky, pokud jde o krmení, než lidé nebo psi. Místo dvou nebo tří velkých jídel denně některé kočky dávají přednost krmení v menších porcích v průběhu celého dne. Je proto důležité, abyste při tom kočku nepřekrmovali. Místo toho je vhodné odměřit optimální denní porci pro vaší kočku a poté ji rozdělit na menší porce, případně nechat kočce misku po celý den a nechat ji, aby ji navštívila, kdykoli se jí líbí, v závislosti na jejích preferencích.
Krmicí hlavolamy představují vynikající metodu, jak zapojit lovecké instinkty kočky a povzbudit ji, aby byla během jídla aktivnější.
Proč moje kočka žebrá?
Dožaduje se kočka neustále vašeho jídla? I když to může vypadat, že má hlad, nemusí to tak být. Může to být jen zvyk, znuděnost nebo pokus získat pozornost. Když jí v tom vyhovíte, jen tím tento zvyk posílíte.
Nepřetržité žebrání může ale být také příznakem choroby a toho, že vaše kočka nedostává ze svého krmiva dostatek živin. Příznaky v podobě zvýšené chuti k jídlu, neustálého hladu a někdy ve spojení se ztrátou hmotnosti mohou způsobit paraziti, například červi.
Pokud neustálý hlad nebo chování, kdy kočka žadoní o jídlo přetrvává, obraťte se na veterináře, který dokáže identifikovat nebo vyloučit různé skryté příčiny nebo provést kompletní zhodnocení výživy kočky.
Tipy pro udržování správných porcí pro kočku
Udržovat zdravé velikosti porcí pro kočku může vypadat náročně. Existuje však několik věcí, na něž byste měli pamatovat, abyste zabránili překrmování.
Nejprve rozdělte denní dávku kočky na menší, častěji podávané porce. Pokud kočku krmíte suchým krmením, můžete každé jídlo pečlivě odvážit a nechat je kočce k dispozici, aby se k misce mohla vracet až do dalšího jídla.
Zadruhé, pokud kočka sní veškeré jídlo před tím, než má dostat další jídlo, vyvarujte se tomu, abyste pouze doplňovali misku, kdykoli se vyprázdní. Můžete tak zabránit riziku překrmování. Podobně se vyhněte krmení kočky lidskými potravinami, protože i malé množství takové stravy může pokrýt velké procento její denní energetické potřeby.
Pokud dáváte kočkám nějaké pamlsky, je důležité brát tyto dodatečné kalorie při výpočtu denní dávky v úvahu. Pamlsky by neměly představovat více než 10 % denního příjmu potravy kočky. Když budete jako pamlsky používat granule z denní porce kočky, můžete mít jistotu, že vaše kočka dostává živiny ve správné rovnováze a současně správné množství kalorií.