Promluvme si o dalmatinech
Dalmatina si díky jeho výrazné skvrnité srsti nespletete. Kromě toho, že se pyšní těmi slavnými skvrnami, jsou to živí, loajální a aktivní psi, kteří si nejvíc užijí pořádně dlouhou procházku se svými majiteli. Ale musíme vás varovat: Mají rádi vodu a při honbě za blátivými loužemi za nimi zbyde jen ohnivá čára, takže je bedlivě sledujte, pokud se chcete vyhnout tomu, abyste i vy měli kabát plný skvrn.
Oficiální název: Dalmatin
Další názvy: kočárový pes, dal, talbot hound
Původ: Chorvatsko
Tendence ke slintání1 out of 5
Požadavky na kartáčování1 out of 5
Úroveň línání3 out of 5
Tendence ke štěkání2 out of 5
Úroveň energie*3 out of 5
Snášenlivost s ostatními domácími zvířaty4 out of 5
Teplé počasí?3 out of 5
Chladné počasí?2 out of 5
Vhodné pro bydlení v bytě?2 out of 5
Mohou zůstat sami?*3 out of 5
Rodinný mazlíček?*4 out of 5
|Samec
|Samice
|Výška
|Výška
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|Hmotnost
|Hmotnost
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|Věk štěněte
|Věk dospělého psa
|2 až 15 měsíců
|15 měsíců až 5 let
|Zralý věk
|Starší věk
|5 až 8 let
|8 až 18 let
|Věk mláděte
|Od narození do 2 měsíců
Poznejte dalmatina
Vše, co potřebujete o tomto plemeni vědět
Bylo zvěčněno v animované klasice od Disney, 101 dalmatinů – jak bychom to mohli nezmínit? Tato krásná zvířata jsou skvělými psími společníky. Dalmatini jsou energické, přítulné a hravé plemeno, které má milou povahu a navazuje úzké vztahy se svou lidskou rodinou. Díky krátké hladké srsti buď v černé nebo játrové barvě navíc nevyžadují velkou péči.
Jako zdatní sportovní psi však dalmatini potřebují každý den značné množství pohybu. Máte nějaké obnošené běžecké boty? Pak může být dalmatin vaším dokonalým parťákem na běhání. Fungovat budou i dlouhé procházky! V každém případě se svým atletickým a svalnatým tělem dalmatini potřebují vysokou úroveň aktivity, aby byli šťastní.
Dříve se myslelo, že pocházejí z Chorvatska, kde byli používáni jako lovečtí psi. Později byli dalmatini dovezeni do Británie. Tam byli využíváni jako kočároví psi. Právě tam bylo plemeno v roce 1890 formálně uznáno a byl založen první klub dalmatinů.
V další zajímavé kapitole jejich příběhu se dalmatini stali synonymem pro požární službu – zejména v USA, kde jsou dodnes oficiálním maskotem hasičských sborů. Vzhledem k tomu, že bývali kočárovými psy, byli dalmatini používáni k hlídání koní, kteří táhli hasičské vozy. Dokonce i nyní si mnoho hasičů vybírá jako domácího mazlíčka právě dalmatina.
V posledních letech dalmatini zaznamenali obrovský nárůst popularity díky svým útokům na stříbrné plátno. Kromě Disneyho filmu z roku 1961, který byl adaptací stejnojmenného románu britské spisovatelky Dodie Smithové, se později objevily i další díly.
Bohužel to však také znamenalo, že mnoho dalmatinů skončilo u nezkušených majitelů, kteří je koupili pro své děti a neměli správnou představu o tom, jak se o ně starat. Naštěstí se tato situace nyní zmírnila – a se správnou péčí a dostatkem pohybu se dalmatinům v rodinných domech po celém světě daří dobře.
2 informace o dalmatinech
1. Najdi rozdíl
Věděli jste, že štěňata dalmatina
se rodí úplně bez skvrn? Své jedinečné značky získávají teprve
ve věku kolem 10 dnů. Jejich skvrny mohou nadále měnit tvar až do
doby, kdy dalmatin dosáhne dospělosti.
2. Skutečných 101 dalmatinů
Pongo, dalmatin od Disneyho, opravdu
existoval! Byl jedním z devíti psů, kteří patřili britské spisovatelce Dodie Smithové,
která napsala knihu, jež inspirovala film. Samotný román z roku 1956 je také
skvělou četbou pro fanoušky dalmatinů – a milovníky psů jakéhokoli plemene.
Historie plemene
I přes jejich slávu posledních dnů zůstává původ dalmatinů poněkud zahalen tajemstvím. Zatímco mnozí tvrdí, že pocházejí z Dalmácie na Balkáně, existuje jen málo důkazů, které by tuto teorii podložily. Nicméně panuje obecná shoda, že původně pocházeli z Chorvatska a později byli převezeni do Británie.
O historii dalmatinů víme jistě to, že na konci 18. století existoval typ bíle skvrnitého psa známý jako talbot hound. Tato zvířata byla používána jako doprovod kočárů tažených koňmi, aby hlídala zvířata, cestující i zboží. V noci také fungovali jako hlídací psi pro stáje. V roce 1791 dal anglický spisovatel Thomas Bewick tomuto druhu psa jméno „Dalmatin“.
Byli známí také pod různými přezdívkami, od anglického kočárového psa po strakatého psa a „švestkový pudink“. Poslední dvě přezdívky vznikly díky tomu, že slavné skvrny dalmatina připomínají kousky ovoce v těchto oblíbených britských dezertech.
Během 19. století se plemeno stalo mezi šlechtou jakýmsi symbolem statusu – a zároveň bylo oblíbenou volbou pro romské kočovníky. Zhruba v této době také začalo dlouhé spojení dalmatina s požární službou. V roce 1888 ho uznal Americký klub chovatelů.
Od hlavy k ocasu
Fyzické vlastnosti dalmatinů
1.Tělo
2.Ocas
3.Hlava
4.Zbarvení
5.Srst
Na co si dát pozor
Zde najdete zajímavá fakta o dalmatinech od konkrétních rysů plemene až po obecný přehled zdraví
Jeden možný, ale běžný problém u dalmatinů: hluchota
Bohužel, do určité míry je jí postiženo více než 15 % psů. V USA je to podle některých odhadů dokonce až 30 %. Přibližně 5 % je hluchých na obě uši. Následkem jsou rizika zranění při nehodách, může to také ztížit jejich výcvik, i když to rozhodně není nemožné. Protože jsou velmi bystří psi, mohou se snadno naučit znakovou řeč, pokud je jejich vlastník ochoten ji vymyslet. Onemocnění hluchotou je u dalmatinů dědičné. Renomovaní chovatelé však vždy nejprve zkontrolují ztrátu sluchu u potenciálních rodičů, což může snížit pravděpodobnost, že se objeví ve vrhu. Navíc se mohou testovat i samotná štěňata. Dalmatini s částečnou ztrátou sluchu mohou naštěstí vést poměrně normální život.
Další věc, na kterou je třeba dávat pozor, jsou močové nebo ledvinové kameny
Ačkoli se jedná o většinou zdravé plemeno psa, které se dožívá poměrně dlouhého věku, mohou být dalmatini náchylní k některým zdravotním potížím. Jedním z nich je onemocnění zvané hyperurikosurie, kdy zvýšená hladina kyseliny močové v moči může vést k tvorbě močových nebo ledvinových kamenů. Nicméně, dobrou zprávou je, že pečlivě upravenou stravou můžete těmto potížím předejít (další informace o krmení vašeho dalmatina najdete v sekci Zdravá strava, zdravější pes). Pokud se kameny vyvinou, lze je odstranit metodami, jako je litotrypse (ultrasonografické rozbití kamenů). Poslední možností je chirurgický zákrok. Veterinář vám pomůže zvolit nejlepší způsob léčby.
Pro svou duševní a fyzickou pohodu potřebují dalmatini dostatek pohybu
Zatímco všichni psi vyžadují určitou úroveň denní aktivity, pro dalmatina je obzvláště důležitá. Díky sportovnímu, hbitému tělu a dědictví pracovních psů se jim líbí venkovní fyzické cvičení. A jako vysoce inteligentní zvířata potřebují také mentální stimulaci. Pokud budou příliš dlouho zavření, může to vést ke hromadění nadměrného množství energie a potenciálně destruktivnímu chování. To pak povede k nešťastnému psovi i majiteli. Pravidelné dlouhé procházky – a ideálně běh – jsou tedy pro jejich celkovou pohodu životně důležité. Další užitečná fakta o cvičení a tréninku dalmatina naleznete v příslušných částech níže.
Zdravá strava, zdravější pes
Při výběru potravy pro dalmatina je třeba zvážit mnoho faktorů: věk, životní styl, úroveň aktivity, fyziologický stav a zdraví včetně možných nemocí nebo citlivosti. Potrava poskytuje energii k pokrytí životních funkcí psa a kompletní výživa by měla obsahovat upravenou rovnováhu živin, aby ve stravě nevznikaly nedostatky nebo přebytky, které by mohly mít na psa nepříznivý dopad.
Vždy by měla být k dispozici čistá a čerstvá voda, což podporuje pravidelné močení. V horkém počasí a zejména při fyzické aktivitě noste vodu s sebou, aby pes mohl často pít.
Energetický příjem může být také nutné přizpůsobit klimatickým podmínkám. Pes, který v zimě žije venku, bude mít zvýšené požadavky na příjem energie.
Následující doporučení platí pro zdravá zvířata. Pokud má váš pes zdravotní problémy, poraďte se se svým veterinářem, který vám předepíše exkluzivní veterinární výživu.
Požadavky štěňat dalmatina na energii, bílkoviny, minerály a vitamíny jsou mnohem vyšší než u dospělých jedinců. Potřebují energii a živiny k zachování stavby těla, ale také k růstu a zmohutnění. Až do věku 15 měsíců se imunitní systém štěňat dalmatinů postupně vyvíjí. Komplex antioxidantů – včetně vitamínu E – může pomoci podpořit jejich přirozenou obranu v tomto období velkých změn, objevů a nových setkání. Jejich zažívací funkce se liší od dospělých dalmatinů: jejich trávicí soustava ještě není dostatečně vyvinutá, proto je důležité poskytnout jim vysoce stravitelné bílkoviny, které budou efektivně využity. Prebiotika, jako jsou fruktooligosacharidy, podporují zdravé zažívání tím, že vyvažují střevní flóru, což přispívá k dobré kvalitě stolice.
Podobně je to se zuby štěněte – počínaje mléčnými zuby neboli prvními zuby, pak stálými zuby. Jsou důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru velikosti, tvaru a struktury granulí. Tato dlouhá fáze růstu také přináší vysoké energetické nároky, takže potrava musí mít vysoký energetický obsah (vyjádřený v kcal/100 g potravy), přičemž koncentrace všech ostatních živin bude ve speciálních krmivech pro podporu růstu také vyšší, než je obvyklé. Dalmatin je jediné psí plemeno, které v moči vylučuje značné množství kyseliny močové. Tato kyselina močová, která je výsledkem rozkladu purinů, může u některých psů vést k tvorbě močových kamenů. Nejlepší volbou je krmivo s nízkým obsahem purinů, což pomáhá omezit vylučování kyseliny močové. Protože problémy s močením se u dalmatinů mohou objevit již ve 12 měsících, hledejte dietu s pečlivě kontrolovanou hladinou purinů, abyste podpořili dobrou funkci močového systému. Doporučuje se rozdělit denní dávku do tří krmení, a to do věku šesti měsíců. Pak je vhodné přejít na dvě krmení denně.
Hlavní výživové cíle pro dospělé dalmatiny jsou následující:
Udržování zdravého močového systému prevencí močových kamenů zvolením vybraných zdrojů bílkovin s nízkým obsahem purinů
Ochrana zdraví a krásy pokožky a srsti přidáním esenciálních mastných kyselin (zejména EPA-DHA), esenciálních aminokyselin a vitamínů B. Okouzlující srst dalmatina chrání jeho citlivou pokožku. Tyto živiny mohou pomoci zlepšit obranyschopnost pokožky proti vnějším patogenům a pomoci zpomalit zánětlivé reakce posílením funkce „bariéry“ pokožky.
Podpora dobré srdeční funkce díky složení s upraveným obsahem minerálů, EPA-DHA, taurinu, L-karnitinu a antioxidantů
Podpora zdraví kostí a kloubů s glukosaminem a chondroitinem
Udržování ideální tělesné hmotnosti díky využití vysoce stravitelných surovin a udržování obsahu tuku na rozumné úrovni
Podpora optimální stravitelnosti s vysoce kvalitními bílkovinami a vyváženým přísunem vlákniny
Na podporu jejich přirozené obranyschopnosti se doporučuje složení obohacené o antioxidační komplex a mannan-oligosacharidy.
Po 7 letech začnou dalmatini čelit prvním známkám stárnutí. Receptura obohacená o antioxidanty pomůže udržet jejich vitalitu. Stárnutí je doprovázeno také změnami trávicích schopností a zvláštními nutričními požadavky, takže potrava pro stárnoucí dalmatiny by měla mít následující charakteristiky:
Vyšší obsah vitamínu C a E. Tyto živiny mají antioxidační vlastnosti a pomáhají chránit buňky těla před škodlivými účinky oxidačního stresu, spojeného se stárnutím.
Snížený obsah fosforu zpomaluje postupné zhoršování funkce ledvin
Vyšší podíl stopových prvků železa, mědi, zinku a manganu, které pomáhají udržovat dobrý stav pokožky a srsti.
Vyšší množství polynenasycených mastných kyselin (omega-3 a omega-6 mastné kyseliny), které pomáhají udržovat kvalitu srsti. Psi normálně tyto mastné kyseliny produkují, ale stárnutí může tento fyziologický proces ovlivnit.
Jak psi stárnou, stále více trpí problémy s chrupem. Aby i nadále jedli dostatečně, je třeba tvar, velikost a strukturu granulí přizpůsobit jejich čelistem. Přizpůsobený tvar granulí může pomoci snížit rychlost přijímání potravy, což psu pomůže udržet si zdravou tělesnou hmotnost.
Po celý život je důležité vyhýbat se při krmení dalmatinů lidským potravinám nebo tučným pamlskům. Místo toho je odměňte granulemi odebranými z denní krmné dávky a přísně dodržujte pokyny pro krmení uvedené na obalu, abyste předešli nadměrnému přibírání.
Péče o dalmatina
Kartáčování, trénink a tipy ke cvičení
Pokud se divíte, kolik pohybu dalmatin potřebuje, nemusí to pro vás být ten pravý pes, protože pohybu potřebuje opravdu hodně.. V ideálním případě by měli mít dalmatini jednu až tři hodiny pohybu denně, nebo i více, pokud je to možné. U dalmatinů, kteří nemají dostatek fyzické aktivity, se může projevovat destruktivní chování, aby se zbavili své nahromaděné energie. Původně se jedná o lovecké psy, nic proto nemají radši než řítit se krajinou. Takže jsou skvělými parťáky pro každého, kdo má rád turistiku, běh nebo dokonce cyklistiku. Protože mají dalmatini velmi hravou povahu, užívají si hraní na zahradě.
Nejen, že jsou dalmatini obdařeni krásnou srstí, jejich srst se navíc také poměrně snadno udržuje. Obvykle je stačí vykartáčovat jednou týdně gumovým kartáčem, aby jejich srst zůstávala hladká a lesklá a odstranili jste tak uvolněnou srst. Aby byl váš dalmatin spokojený, doporučuje se také občasná koupel a drápy by se mu měly stříhat tak často, jak je potřeba. Jako všem plemenům je třeba věnovat pozornost jejich zubní hygieně. Kromě každodenního čištění zubů byste měli absolvovat pravidelné prohlídky. Dalmatinům byste také měli pravidelně kontrolovat uši, zda nejsou zanesené nebo nevykazují známky infekce.
Charakterové rysy dalmatinů z nich dělají perfektní psi na výcvik, jsou totiž inteligentní a touží vás potěšit. Nicméně, jsou to také dost citlivá zvířata, nejlépe reagují na pozitivní výcvik založený na odměnách. Nejlepší je naučit je dobrým návykům hned od začátku tím, že svého dalmatina budete cvičit už od štěněte. Výhodou bude také jejich brzká socializace, protože bývají podezřívaví k cizím lidem a někdy dokonce i trochu stydliví. Na druhou stranu mohou občas vykazovat známky agrese vůči jiným psům, takže je dobrý nápad, aby podstoupili výcvik. I pokud budou sluchově postižení, lze je vycvičit pomocí ručních signálů nebo vibračních obojků. Později můžete pokračovat ve výcviku svého dalmatina s lekcemi agility nebo poslušnosti.
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Vše o dalmatinech
Mohou být dalmatini agresivní?
Dalmatini jsou obecně
jako plemeno velmi učenliví a zřídkakdy projevují
známky agrese. Vůči cizím lidem však mohou být trochu zdrženliví
a občas prosazují svou dominanci nad ostatními psy. Protože
se jedná o velmi energická a hravá zvířata, bude se dalmatinům dařit lépe
v domácnosti bez malých dětí.
vyžadují dalmatini hodně péče?
Velmi záleží na životním stylu, jaký
vedete. Pokud máte rádi procházky anebo jogging, vy a váš dalmatin spolu
budete dobře vycházet. Pokud jste však spíše domácí typ, možná pro vás bude lepší
pořídit si menšího psa (dospělý
dalmatin může mít výšku přibližně 61 cm), který má také nižší
nároky na pohyb.
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Zdroje
- Veterinární centra v Americe https://vcahospitals.com/
- Encyklopedie psů Royal Canin. Vydání z roku 2010 a 2020
- Veterinární nemocnice Banfield https://www.banfield.com/
- Produktová kniha Royal Canin BHN
- Americký chovatelský klub https://www.akc.org/
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