Irský vodní španěl se snadno přizpůsobí většině způsobů střelby a lovu, často vystavuje a ochotně donáší dokonce i v obtížném terénu. Díky své stavbě těla a povaze jsou tito psi tradiční volbou pro lov vodní zvěře.

Jsou to dobří rodinní psi, milující, hraví a se zřetelným „smyslem pro humor“, kteří se chtějí zapojit do všeho, co se doma děje. Je ale třeba říci, že jsou často zdrženliví k cizím lidem.

Zdroj: klíčová fakta a charakteristiky pocházejí od Fédération Cynologique Internationale (FCI)