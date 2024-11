Při výběru potravy pro shiba-inu je třeba zvážit mnoho faktorů: věk, životní styl, úroveň aktivity, fyziologický stav a zdraví včetně možných nemocí nebo citlivosti. Potrava poskytuje energii k pokrytí životních funkcí psa a kompletní výživa by měla obsahovat upravenou rovnováhu živin, aby ve stravě nevznikaly nedostatky nebo přebytky, které by mohly mít na psa nepříznivý dopad.

Podobně je to se zuby štěněte – počínaje mléčnými zuby neboli prvními zuby, pak stálými zuby. Jsou důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru velikosti, tvaru a struktury granulí. Udržování zdravé pokožky a srsti shiba-inu vyžaduje živiny, jako jsou omega-3 mastné kyseliny (EPA-DHA) a brutnákový olej. Tato fáze intenzivního růstu také přináší vysoké energetické nároky, takže potrava musí mít vysoký energetický obsah (vyjádřený v kcal/100 g potravy), přičemž koncentrace všech ostatních živin bude ve speciálních krmivech pro podporu růstu také vyšší, než je obvyklé. Doporučuje se rozdělit denní dávku do tří krmení, a to do věku šesti měsíců. Pak je vhodné přejít na dvě krmení denně.