Jak se starat o psa v zimě
Chcete-li, aby váš psí oblíbenec prožil zimu ve zdraví a v bezpečí, je dobré se na ni připravit dřív, než přijdou první zimní mrazíky. Začněte tím, že zajdete k veterináři na preventivní prohlídku, abyste se ještě před příchodem zimy ujistili, že je pes zdravotně v pořádku.
Je to možná trochu překvapivé, ale zdraví vašeho psa může v zimě ovlivnit i to, zda nezanedbáváte kartáčování. Ztěžklá a zacuchaná srst totiž citlivou psí pokožku nezvládá dostatečně chránit před větším chladem. Pokud váš pes tráví hodně času venku, pravidelně kontrolujte, zda se mu na uších nebo tlapkách neobjevují omrzliny. Důležité je během zimy také zastřihávání srsti mezi polštářky tlapek. Zabráníte tím hromadění ledu mezi prsty.
Co dělat venku v chladném počasí
My lidé bychom sice chladné zimní měsíce nejraději proseděli na gauči, pro psy je ale důležité mít dostatek pohybu. Ten snižuje riziko nadváhy, stresu, letargie i nudy. Zvlášť u štěňat také hrozí, že pokud jim nedopřejete dostatek pohybu na vybití energie, začne se u nich projevovat nežádoucí chování, jako například kňučení, nadměrné štěkání, hrabání, okusování, kousání či příliš divoký způsob hry.
Udělejte z pobytu venku zábavu tím, že se místo po sousedství projdete do parku nebo do přírody. Nabudit a zaujmout můžete psa i pouhou změnou trasy při vycházce. Dáte mu tím totiž příležitost prozkoumat nové pachy a vizuální podněty. Pobyt na zahradě lze ozvláštnit novými zábavnými aktivitami dle vaší fantazie. Můžete třeba vytvořit překážkovou dráhu nebo psovi dát novou hračku. Důležité je, aby byl pes i v zimních měsících aktivní.
Krmení podle stupně aktivity a tělesného typu
Obecně platí, že štěňata a mladí psi spalují více kalorií, a proto mají vyšší energetické potřeby. Vyberte mu stravu s vysoce kvalitními bílkovinami a tuky, které jeho energetické potřeby uspokojí. Starší, méně aktivní psi mají nižší energetické potřeby a vyžadují stravu, která odpovídá těmto potřebám.
Malí psi potřebují každý den získat z krmiva více energie než větší psi. Pamatujte, že psi mají specifické požadavky na krmivo podle svého zdraví, míry aktivity a věku.
Dvounohá i čtyřnohá zvířata, bez ohledu na svou velikost, plemeno nebo věk, mají v chladných zimních měsících tendenci intuitivně zvyšovat svůj příjem kalorií. Je proto důležité, aby váš pes dodržoval pravidelný program cvičení.
Jak rozpoznat úzkost spojenou s počasím
„Zima je pejskovi, ke kamnům kouká“, zpívá se v jedné písničce. A je pravda, že na vašeho psa má chladné počasí ještě negativnější vliv než na vás.
I když mnoho psů má hrubou srst, která je při nízkých teplotách udrží v teple, některým krátkosrstým plemenům, malým psům, štěňatům a starším psům prospěje dodatečná vrstva v podobě svetru nebo vesty. Vyberte obleček vyrobený z vodoodpudivého materiálu, který psovi pohodlně sedí, ale zároveň umožňuje cirkulaci teplého vzduchu mezi tělem a materiálem.
Buďte ostražití vůči příznakům toho, že je vašemu psovi zima. K takovým příznakům patří třes, pes se může krčit, opakovaně zvedat nohy nebo se neustále snaží dostat zpět dovnitř. Většinou platí, že pokud je při dané venkovní teplotě zima vám, je zima i vašemu mazlíčkovi.
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