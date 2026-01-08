Pes má lupy. Co teď?
Stejně jako lidi mohou i psy trápit lupy. Ale protože mají tolik chlupů, lupy jsou pro ně mnohem nepříjemnější stav než pro nás. Mohou být také příznakem mnohem závažnějšího, skrytého problému.
Jak u psů vznikají lupy?
Lupy u psa vznikají, když jeho mazové žlázy – ty, které jsou zodpovědné za tvorbu mazu, který chrání a vyživuje pokožku – začnou produkovat příliš mnoho materiálu. Příliš velké množství mazu může začít psovu pokožku dráždit a ta se pak začne drolit a odlupovat více, než je běžné.
Jaké jsou příznaky lupů u psa?
Můžete si všimnout, že pokožka vašeho psa vypadá suchá a možná podrážděná nebo zanícená. Na jeho srsti budou bílé šupinky, které vám mohou ulpívat na oblečení nebo v jeho pelíšku. Podle toho, jak jsou lupy závažné a jaká je příčina, si můžete všimnout i strupů, vypadávání srsti nebo nepravidelných lysin. Pes se také bude škrábat, protože ho pokožka svědí.
Lupy se často objevují u štěňat a vyššímu riziku jsou vystavena plemena se středně dlouhou a dlouhou srstí.
Co způsobuje u psa lupy?
Jednou z nejčastějších příčin vzniku lupů u psa je strava, která neobsahuje potřebné živiny nebo ne v té nejlepší kvalitě, kterou pes pro vývoj zdravé srsti a pokožky potřebuje. Pro výživu psí pokožky jsou důležité esenciální mastné kyseliny jako omega 3 a 6, a protože je psi nedokáží syntetizovat sami, musí být obsaženy v jejich stravě.
Podobně důležité jsou bílkoviny. Pokožka a srst si k růstu a rozvoji u psa vyžádá 30 % denního příjmu bílkovin, takže vysoce stravitelné a vysoce kvalitní zdroje bílkovin musí být součástí psí stravy také. Klíčový je pak vitamin A, který pomáhá regulovat růst buněk pokožky a produkci kožního mazu.
Lupy u psů mohou být také způsobeny prostředím, ve kterém psi žijí. Sezónní línání srsti je normální u mnoha plemen psů, ale pokud je jejich životní prostor obzvláště teplý nebo studený, může to v pokožce vyvolat reakce a přerušit produkci kožního mazu, což může následně vést ke vzniku lupů. Ve zvláště teplém prostředí se na příklad může psí pokožka velmi rychle vysušovat.
Lupy mohou být také příznakem napadení organismu psa parazity. Vznik lupů mohou vyvolat kousající vši, sající vši a roztoč cheyletiella (dravčík), protože žijí v srsti a pokožku dráždí. U psa to vyvolává drbání a další kožní reakci. Odlupování pokožky v šupinách, které vede k svědění, vzniku lupů, a dokonce vypadávání srsti, způsobuje obzvlášť roztoč cheyletiella.
Jak mohu problémy mého psa s lupy vyřešit?
Pokud si všimnete, že váš pes má lupy, svědí ho pokožka, škrábe se a má s pokožkou další problémy, je důležité obrátit se na svého veterináře. Ačkoli jsou lupy běžné, veterinář bude chtít vyloučit nástup jiných problémů, jako je atopická dermatitida. Provede vyšetření a testy a vašemu mazlíčkovi naordinuje správnou léčbu, což je zvláště důležité v případě parazitů.
Lupy můžete u svého psa proaktivně zvládnout také těmito způsoby:
- Udržení příjemné teploty jeho prostředí.
- Podávání krmení bohatého na živiny, které pes potřebuje pro zdravou pokožku a srst.
- Použití vhodných speciálních šamponů – lidský šampon není vhodný, protože naše pokožka je kyselejší, a tak i jemné produkty určené pro lidi mohou u psa způsobit vysušení pokožky.
- Promluvit si s veterinářem o doplnění stravy psa o olej z tresčích jater nebo rybí tuk na podporu zdraví jeho kůže.
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