Jak může veterinář pomoci psovi, který má potíže s močením?

Veterinář vašeho psa důkladně vyšetří a probere s vámi jeho chování, co se týče pití a močení. Veterinář se vás může zeptat, jak často váš pes močí nebo co při močení dělá. To mu pomůže určit, jaké by mohly být některé z příčin. Veterinář vás může požádat o zkušební vzorek moči vašeho psa. Při hledání příčin potíží může být součástí vyšetření také rentgen a rozbor krve.

Po vyšetření vašeho mazlíčka vám veterinář vysvětlí, jakou léčbu doporučuje. U některých závažných stavů, například když močové kameny blokují průtok moči, může být nutné provést chirurgický zákrok nebo zavést katétr, aby se psovi ulevilo. Kvůli dalším problémům bude možná váš pes muset dostávat antibiotika nebo speciální léčebné krmivo pro psy s onemocněním dolních močových cest.

Jak doma zvládat psovy problémy s močením

Veterinář vám pravděpodobně navrhne, abyste přizpůsobili životní styl svého psa a jeho stravu tak, aby přispívala ke zdraví jeho močového systému.

Je velmi důležité zajistit vašemu psovi přístup k dostatečnému množství čisté vody a povzbuzovat ho k častému pití. To mu může pomoci zředit moč a také ho přimět k častějšímu močení a „proplachování“ močového systému.

Můžete také zvolit speciální krmení, které pomůže podpořit zdravou funkci močového systému vašeho psa. Existují například veterinární dietetická krmiva určená k podpoře zdravé funkce močového traktu, která napomáhají s rozpuštěním některých typů kamenů a brání jejich opětovné tvorbě. Složení těchto krmiv pomáhá ředit psí moč a ovlivňuje její pH a obsah minerálů.

Problémy s močením mohou vašemu psovi způsobovat nepříjemné stavy a zapříčinit potenciálně dlouhodobé zdravotní následky. Navštivte svého veterináře při prvních náznacích problémů a on vám poradí, jak nejlépe postupovat.