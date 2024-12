Jak vykrmit psa: Po čem přibere

Čím krmit psa, aby snadněji přibral

Ačkoli to může vypadat rozumně, dávat psovi více jeho současné potravy pro něj není nutně dobrý způsob nabírání hmotnosti. Jeho trávení nemusí být schopno se s navýšením vyrovnat a stávající krmení mu nemusí poskytovat specifické množství živin, které v této situaci potřebuje.

Strava pro zvýšení hmotnosti by měla mít vysokou energetickou vydatnost. To znamená, že budete moci dávat svému psovi malé příděly a tím chránit jeho trávicí ústrojí před zbytečnou zátěží. Přitom bude stále dostávat energii, kterou potřebuje. Dieta s vysokým obsahem tuku se často doporučuje pro psy, kteří se zotavují z operace, protože se stravu o jídlo s vysokou energetickou vydatností.

Nezbytnými živinami a také důležitými zdroji energie jsou pro psy bílkoviny. Jejich potrava by jim měla poskytnout vysoce kvalitní, snadno stravitelné bílkoviny, které se do těla snadno vstřebávají. Důležitý je také správný poměr vlákniny, protože přímo ovlivňuje zdraví střev a kvalitu stolice.

Psi, kteří za sebou mají operaci nebo prodělanou chorobu, možná ztratili chuť k jídlu, a tak je třeba, aby je potrava pro zvýšení hmotnosti ke krmení povzbuzovala. Vůně a struktura jsou pro psy nejdůležitější, takže si vyberte jídlo, které bylo navrženo pro maximální chutnost, správnou velikost a tvar kousků či granulí pro vaše plemeno nebo velikost psa.

Jak krmit psa, aby snadněji přibral

Dospělý pes by měl obecně dostávat dvě jídla denně, možná však budete chtít jeho denní dávku rozdělit do menších porcí a podávat je častěji. To může pomoci zlepšit stravitelnost a snížit zátěž žaludečního traktu. Také můžete umístit jídlo vašeho psa o něco výše než obvykle a díky gravitaci se potrava dostane do žaludku snadno.

Vlhčení krmiva, ať už krmením konzervy, nebo přidáváním vody ke granulím, může povzbudit vašeho psa k jídlu, protože se mu bude jíst snadněji, než kdyby bylo jídlo suché. Pro celkové zdraví je také nezbytné podávat psovi dostatečné množství čerstvé vody.

Správná kombinace krmiva a technik krmení může vašemu psovi pomoci nabírat hmotnost bezpečně. Promluvte si se svým veterinářem o nejlepších způsobech, jak svému domácímu mazlíčkovi můžete pomoci na cestě k zotavení.