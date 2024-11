Obezita je u psů běžným problémem. Podle studií se obezita ve vyspělých zemích vyskytuje nejméně u 20 % populace dospělých psů. Když však svého psa podpoříte správným krmivem, při cvičení a stravovacích zvyklostech, můžete mu pomoci zhubnout a vrátit se ke zdravějšímu životnímu stylu.

Obezita a váš pes

Pokud váš pes přibral a váš veterinář ho zařadil do kategorie obézních, je důležité, abyste věděli, co to znamená pro jeho celkové zdraví. Obezita vystavuje vašeho psa riziku mnoha vážných a složitých stavů, včetně cukrovky, kardiorespiračních problémů, artritidy a snížené podpory imunity. A co je nejdůležitější, zkracuje také délku jeho života.

Plemeno, věk, genetika, pohlaví a současný životní styl vašeho psa, to jsou všechno faktory, které přispívají k pravděpodobnosti, že se stane obézním nebo bude zápasit se snížením hmotnosti. Zásadní význam má uznání vaší role při podpoře zdraví vašeho psa. Máte možnost poskytovat mu správné krmivo, cvičební program a podporovat životní styl, který potřebuje, aby se znovu cítil fit a zdravý.

Řízení stravovacích návyků vašeho psa

Nastavení správného chování a postojů spojených s krmením může zásadně podpořit vašeho psa při snižování hmotnosti. Váš veterinář vám pomůže spočítat, kolik a jaký typ potravin máte svému psovi dávat, aby ztratil na váze. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, je třeba tyto pokyny dodržovat. Místo jedné velké porce denně byste měli také rozdělit jeho denní příděl na nejméně dvě jídla. To pomáhá zvýšit rychlost, jakou váš pes získává a využívá energii z jídla, stejně jako zvládat tendence k příliš rychlému snědení jídla.

Vy a ostatní členové domácnosti musíte zůstat pevní a odolávat tomu, abyste psovi dávali kousky ze svého jídla nebo nechtěně povzbuzovali jeho žebrání. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je krmit vašeho psa ve stejný čas, ze stejné misky, na stejném místě, aby si zvyknul na rutinu. Jezte jindy než váš pes, aby necítil nejistotu, a ideálně na jiném místě.