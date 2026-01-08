Jak se mění výživové potřeby psa s jeho věkem
Rostoucí štěňata, vyrostlí a dospělí psi mají odlišné požadavky na výživu. V důsledku toho je třeba psovi stravu ve všech fázích života přizpůsobovat a zajistit, že zůstane co nejzdravější.
Výživa stárnoucího psa
Stárnoucí psi mají výrazně odlišné nutriční požadavky než štěňata, a dokonce i dospělí psi. Pokud má pes zůstat při dobrém zdraví po celý život, je nezbytné o něj dobře pečovat. Pravidelná fyzická aktivita zajistí, že si pes zachová svou svalovou hmotu a bude kontrolovat svou hmotnost. Také je třeba sledovat stav jeho zubů a srsti.
Pokud jde o energetické nároky, příjem by měl být přizpůsoben úrovni aktivity zvířete, která závisí na jeho věku a případných zdravotních potížích. Artritický pes se bude pohybovat o něco méně, a tak bude vynakládat méně energie, což ho ohrožuje nezdravým nárůstem hmotnosti. Nízkoenergetická dieta je nezbytná pouze v případě, že má pes nadváhu. Je velmi důležité, aby se jednoduše nepředpokládalo, že snížené nadšení pro tělesné cvičení je normálním důsledkem stárnutí. Psa je třeba vyšetřit, aby se zjistilo, zda netrpí nějakým onemocněním.
Pravidelné vážení a lékařské prohlídky jsou nejlepším způsobem, jak zajistit, aby se problémy se stárnutím zjistily co nejdříve.
Výživa pro stárnoucí psy
Stárnutí je také doprovázeno změnami trávicí kapacity a zvláštními nutričními požadavky, takže potrava pro stárnoucí psy by měla mít následující charakteristiky:
Vyšší obsah vitamínu C a E
Tyto živiny mají antioxidační vlastnosti a chrání tělo před škodlivými účinky oxidačního stresu, spojeného se stárnutím.
Vysoce kvalitní bílkoviny
Starší psi využívají bílkoviny ze své stravy méně efektivně než mladší kvůli omezené funkčnosti zažívání. Hlavním cílem je zde tedy zlepšení kvality bílkovin. V některých zemích převládá nesprávná představa, že bílkoviny jsou zodpovědné za selhávání ledvin. Ve skutečnosti tomu tak není. Selhání ledvin je chronické, nevratné onemocnění, které je ve vyšším věku časté. Pro zpomalení průběhu tohoto onemocnění se doporučuje snížit obsah fosforu v krmivech. Před provedením jakýchkoli změn ve stravě je však důležité si nejprve promluvit s veterinářem a umožnit mu diagnostikovat problém.
Vyšší podíl železa, mědi, zinku a manganu
Tyto živiny pomáhají udržovat dobrý stav pokožky a srsti. Jejich zahrnutí ve formě organických solí, které se vstřebávají mnohem snáze než minerální soli, zvyšuje pravděpodobnost, že budou využity v metabolismu psů s méně účinným trávicím ústrojím.
Vyšší množství nenasycených mastných kyselin
K udržení kvality srsti se také používají sójový nebo ještě lépe brutnákový či rybí olej. Psi normálně tyto mastné kyseliny produkují, ale stárnutí může tento fyziologický proces ovlivnit.
Mírně vyšší obsah vlákniny fungující jako „balast“
Obsah vyššího obsahu vlákniny pomůže omezit riziko zácpy, která může doprovázet pokles fyzické aktivity stárnoucího psa.
Jak psi stárnou, stále více trpí problémy s chrupem. Aby i nadále jedli dostatečně, je třeba vzít do úvahy tvar, velikost a tvrdost jejich granulí.
Výživa pro stárnoucí psy
Pes, který dosáhne tří čtvrtin očekávané životnosti, se považuje za stárnoucího psa. Znaky stárnutí začnou být stále více a více zřejmé, když pes dosáhne určitého věku. Zřejmější začínají být po 12. roce u malých psů, 10. roce u středně velkých psů a 8. roce u psů velkých.
Když psi do této životní fáze vstoupí, je třeba dietní opatření určená k boji proti příznakům stárnutí zintenzivnit. Pomůže jim to, aby zůstali zdrávi tak dlouho, jak jen to je možné. Zvláště důležité jsou následující faktory:
Zlepšení imunity a zvýšení odolnosti vůči infekci
Existuje několik živin, včetně beta-karotenu, vitaminu E a C a minerálů, jako je zinek, u kterých bylo zjištěno, že pomáhají podporovat zdravý imunitní systém, který u stárnoucích psů slábne.
Zlepšení krásy pokožky a srsti
Zdraví a krása pokožky a chlupů závisí na přiměřeném a pravidelném příjmu specifických látek. Pozitivní vliv na lesk srsti a pružnost pokožky má olej z brutnáku lékařského. Stárnoucím psům se špatnou srstí se doporučuje zinek.
Zmírnění artritidy
Mobilitu u stárnoucích psů pomáhají zvýšit živiny jako jsou glukosamin a chondroitin sulfát a EPA/DHA. Psi s osteoartritidou při krmení těmito živinami skutečně vykazovali zlepšenou pohyblivost. Nyní byly vyvinuty některé novější diety, které obsahují extrakt z kurkumy, polyfenoly a hydrolyzovaný kolagen, které prokázaly svou účinnost při zlepšování mobility a kvality života stárnoucích psů.
Stárnoucí psi podle všeho nejsou všichni stejní. Zdravý stárnoucí pes by se neměl stravovat stejně, jako stárnoucí pes se zdravotními problémy.
Pravidelné kontroly a zdravotní testy zajistí, aby se všechny zdravotní problémy odhalily co nejdříve. V mnoha případech může strava hrát roli v prevenci nebo alespoň omezování projevu klinických příznaků chronických onemocnění u stárnoucích psů. Nejvhodnější krmení vám doporučí váš veterinář.
