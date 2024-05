PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Bulldog Adult je vhodný pro psy starší 12 měsíců a je speciálně vytvořen s ohledem na nutriční potřeby vašeho dospělého buldoka. ROYAL CANIN® Bulldog Adult pomáhá udržovat zdravou rovnováhu střevní flóry. To nejen přispívá k celkovému zdraví trávicího systému vašeho psa, ale také pomáhá snížit zápach stolice vašeho psa. Toto exkluzivní složení také pomáhá podporovat bariérovou roli pokožky. Protože specifická kombinace živin ROYAL CANIN® Bulldog Adult pomáhá udržovat zdraví kůže, má to také pozitivní vliv na zdraví srsti vašeho psa. ROYAL CANIN® Bulldog Adult je obohacen o Omega-3 mastné kyseliny známé jako EPA a DHA. Tyto živiny pomáhají podporovat dobré zdraví kostí a kloubů vašeho buldoka. A co víc, granule v ROYAL CANIN® Bulldog Adult jsou šité na míru výhradně pro plemeno Bulldog. Vzhledem k tomu, že toto plemeno má zvednutý nos a horní čelist kratší než spodní, velikost a tvar granulí byly speciálně přizpůsobeny tak, aby je váš pes snadno sbíral.

