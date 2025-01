Krmivo ROYAL CANIN® German Shepherd Adult je vhodné pro německé ovčáky ve věku od 15 měsíců a je speciálně vytvořeno s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho dospělého psa. ROYAL CANIN® Německý ovčák Adult přispívá k podpoře optimálního zdraví trávení. A to díky zařazení vysoce stravitelného L.I.P. proteiny a výběr specifických vláken, které omezují střevní fermentaci a zároveň pomáhají udržovat dobrou rovnováhu střevní flóry. ROYAL CANIN® německý ovčák Adult pomáhá pomocí specifického komplexu podporovat bariérovou roli pokožky. Obsahuje také omega-3 mastné kyseliny EPA & DHA. Tyto živiny pomáhají vyživovat a podporovat zdravou kůži a srst vašeho psa. Německý ovčák je známý svou živou povahou a vysokou úrovní aktivity. To znamená, že strava obsahující živiny, které podporují zdraví kloubů, může pomoci udržet vysokou úroveň aktivity tohoto plemene. To je důvod, proč je ROYAL CANIN® německý ovčák Adult obohacen o specifické živiny, které pomáhají podporovat zdravé kosti a klouby. A co víc, tento vzorec také přispívá k udržení zdravé hmotnosti.