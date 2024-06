PODROBNNOSTI PRODUKTU

Německá doga, široce uznávaná jako největší psí plemeno na světě, spojuje hrdost, sílu a vyrovnanost do jednoho velmi velkého balíčku! ROYAL CANIN® Great Dane Adult je vhodná pro německé dogy ve věku 24 měsíců a více, je speciálně vytvořena se všemi nutričními na potřeby vašeho dospělého psa. ROYAL CANIN® Great Dane Adult přispívá k podpoře zdraví trávení. A to díky zařazení vysoce stravitelného L.I.P. proteiny a výběr specifických vláken, které pomáhají omezovat střevní fermentaci a podporují správnou rovnováhu střevní flóry. Díky své impozantní postavě a velmi dlouhé době růstu vyžaduje doga od svých kloubů hodně. ROYAL CANIN® Great Dane Adult obsahuje přizpůsobené množství vápníku, fosforu a dalších specifických živin (jako EPA a DHA), které pomáhají podporovat zdravé klouby a silné kosti. A co víc, s tělem, které se obvykle skládá z 80 % svalové hmoty, Německá doga má energetické potřeby, které jsou (v průměru) o 50 % vyšší než ostatní psi v její třídě. To je důvod, proč ROYAL CANIN® Německá doga Adult obsahuje dostatečný energetický obsah, aby pokryl vysoké energetické potřeby německé dogy, aniž by přetěžoval její žaludek.

