JACK RUSSELL TERRIER Puppy

Jack Russell, jedno z nejaktivnějších a nejagilnějších malých psích plemen na světě, je ostražitý, loajální a nezávislý. Nenechte se zmást jeho malými rozměry, Jack Russell je plný osobnosti. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy je vhodný pro štěňata Jacka Russella do 10 měsíců a je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho mladého Jacka Russella. Štěně Jack Russell Terrier má intenzivní, ale krátké období růstu, stejně jako aktivní a živý temperament. To je důvod, proč je ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy formulován tak, aby pomáhal podporovat harmonický růst, zejména díky přizpůsobenému obsahu energie, bílkovin, vápníku a fosforu. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy obsahuje komplex antioxidantů – včetně vysoce prospěšného vitamínu E. Přítomnost těchto antioxidantů pomáhá podporovat přirozenou obranyschopnost vašeho štěněte, zatímco jeho imunitní systém se postupně vyvíjí. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy navíc obsahuje kombinaci živin s vysoce kvalitními bílkovinami a prebiotiky pro podporu zdraví trávení a optimální rovnováhu střevní flóry – to vše přispívá k dobré kvalitě stolice.

