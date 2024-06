JUNIOR - GIANT

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Giant Junior je speciálně vytvořen tak, aby podporoval nutriční potřeby „náctiletých“ psů obřích plemen. Tato receptura je vhodná pro mladé psy ve věku 8 až 18/24 měsíců, kteří by měli v dospělosti dosáhnout hmotnosti 45+ kg. Toto přizpůsobené krmivo obsahuje živiny pro podporu druhého růstového období vašeho obřího mladého psa. ROYAL CANIN® Giant Junior obsahuje přizpůsobený obsah bílkovin pro podporu rozvoje svalů od 8 do 18/24 měsíců věku. Obsahuje také živiny, jako je vitamín C a E, které prokazatelně podporují vývoj zdravého imunitního systému štěněte Extra velcí psi mají citlivý trávicí systém. Kombinace prospěšných prebiotik (jako jsou FOS, MOS a řepné řízky) a vysoce stravitelných bílkovin pomáhá podporovat zdravou rovnováhu střevní mikrobioty (střevní flóry) pro dobré trávení. Kromě toho má receptura přesné hladiny minerálů, včetně vápníku a fosforu, které podporují vývoj silných a rychle rostoucích kostí. Granule v ROYAL CANIN® Giant Junior byly také navrženy tak, aby podporovaly pomalejší rychlost požití. To je důležité, protože psi obřích plemen by měli jíst pomalu, aby se snížilo riziko torze žaludku. V době, kdy váš juniorský pes obřího plemene dosáhne věku 18/24 měsíců, bude potřebovat stravu, která je speciálně upravena tak, aby vyhovovala jejich nutričním potřebám v dospělosti. V této fázi je můžete převést na ROYAL CANIN® Giant Adult.

