MEDIUM ADULT kousky ve šťávě

ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks in Gravy je nutričně kompletní a vyvážené mokré krmivo speciálně navržené tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám vašeho středně velkého psa a podporovalo ho po celou dobu jeho dospělosti. Toto krmivo je vhodné pro středně velké psy, kteří váží mezi 11 a 25 kg a jsou starší 10 měsíců. Tato receptura je pečlivě vytvořena tak, aby pomáhala udržovat svalovou hmotu díky obsahu vysoce kvalitních bílkovin. Středně velcí psi mají tendenci vést aktivní životní styl, který je může vystavit různým faktorům prostředí, které by mohly oslabit jejich imunitní systém. Pro podporu přirozené obranyschopnosti vašeho psa je toto složení obohaceno o prebiotika a směs vitamínů – včetně vitamínů C a E. Toto speciálně vytvořené složení má také směs vitamínů a vysoce stravitelných živin, které pomáhají podporovat maximální vstřebávání a celkové zdraví. Bez ohledu na to, jaké plemeno je váš pes, jeho srst je jejich korunou. Toto krmivo obohacené o směs živin pomáhá udržovat zdravou kůži vašeho psa a lesklou a nádhernou srst. ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks In Gravy je k dispozici také v suché granuli: ROYAL CANIN® Medium Adult. Míchání mokrého a suchého krmiva přináší rozmanitost stravy vašeho psa, díky čemuž je doba jídla zajímavější a poutavější.

