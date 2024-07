ROYAL CANIN Medium Ageing kapsička ve šťávě pro starší psy středních plemen

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy je vhodný pro středně velké psy starší 10 let s hmotností mezi 11-25 kg a je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby psů, jako je ten váš. ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy obsahuje exkluzivní komplex antioxidantů. Tyto antioxidanty pomáhají neutralizovat účinky volných radikálů a podporují optimální zdraví během seniorského věku vašeho psa. EPA a DHA jsou obsaženy v ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy, aby pomohly udržovat zdravé klouby a kosti u psů středních plemen, kteří stárnou. A co víc, ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy obsahuje specifické živiny, které pomáhají udržovat lesklou srst a zdravou kůži. Aby se vyhovělo individuálním preferencím každého psa, je ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ k dispozici také jako suché krmení ve formě granulí. Pokud uvažujete o kombinovaném krmení, jednoduše postupujte podle krmné tabulky, abyste zajistili, že váš pes dostane přesné množství vlhkého i suchého krmiva pro optimální užitek.

