ROYAL CANIN Mini Ageing kapsička ve šťávě pro starší psy malých plemen nad 12 let

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Mini Aging 12+ v omáčce, vhodný pro malé psy starší 12 let s hmotností do 10 kg, je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho mini psa. ROYAL CANIN® Mini Aging 12+ v omáčce obsahuje exkluzivní komplex antioxidantů. Tato receptura antioxidantů pomáhá neutralizovat účinky volných radikálů. Díky pečlivě přizpůsobené hladině fosforu pomáhá ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ in Gravy také podporovat ledvinový systém vašeho psa. Zahrnutí Omega-3 mastných kyselin EPA a DHA také pomáhá podporovat a udržovat zdravou, dobře vyživenou kůži a dobrý stav srsti vašeho psa. ROYAL CANIN® Mini Aging je k dispozici také jako suché krmivo ve formě granulí. Pokud uvažujete o kombinovaném krmení, jednoduše postupujte podle krmné tabulky, abyste zajistili, že váš pes dostane přesné množství vlhkého i suchého krmiva.

