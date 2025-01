Mini Dental Care

Váš psí společník bude mít vždy jen jeden pár zubů, proto je nezbytné je chránit. Když váš pes doje, bakterie se mu přirozeně usadí na zubech. Pokud se mu zuby nevyčistí, může to mít za následek vznik plaku, ze kterého se nakonec stane zubní kámen – riziko pro zdraví vašeho psa. ROYAL CANIN® Dental Care Mini je vhodný pro psy náchylné k přecitlivělosti zubů s hmotností do 10 kg. Tato extra chutná receptura obsahuje pokročilou mechanickou texturu granulí, která je určena pro čištění povrchu zubů vašeho psa a zároveň pomáhá zastavit tvorbu zubního kamene. Textura granulí obklopuje každý zub, když ho váš pes zakousne, což znamená, že každé sousto tře povrch zubu čistícím efektem. A co víc, výživné granule ROYAL CANIN® Dental Care Mini jsou obohaceny o chelátory, které se vážou na vápník v ústech vašeho psa, což pomáhá zastavit tvorbu zubního kamene.