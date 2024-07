Mini Digestive Care

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Zažívací potíže nejsou nic příjemného a dokáží potrápit i vašeho psa. Strava obsahující vysoce kvalitní živiny, jejichž vyváženost zajišťuje pohodu střev a lepší vstřebávání, může trávicí soustavu vašeho psa podpořit. Extra chutná receptura ROYAL CANIN® Digestive Care Mini vhodná pro psy s hmotností do 10 kg je speciálně vytvořena pro psy náchylné k citlivému trávení. Malí psi mívají tužší stolici a mohou být dokonce náchylní k zácpě. Receptura ROYAL CANIN® Digestive Care Mini toto vše zohledňuje. Zahrnutí ideálně vyvážené směsi rozpustné a nerozpustné vlákniny pomáhá omezit fermentaci a také podporuje střevní průchod přesně tam, kde je to potřeba. Řada zahrnutých prebiotik pomáhá podporovat zdravou střevní flóru. Royal Canin bere proteiny velmi vážně. Používáme pouze tu nejvyšší kvalitu a přizpůsobujeme typ proteinu přesným potřebám vašeho psa. To je důvod, proč receptura ROYAL CANIN® Digestive Care Mini obsahuje vysoce stravitelné bílkoviny, známé také jako L.I.Ps. Dlouholeté zkušenosti a neustálé zlepšování zajišťují, že máme vždy nejnovější poznatky o nejlepších výrobních metodách. Naše chytrá technika vaření zajišťuje, že živiny v tomto receptu jsou lépe dostupné pro trávení. Tato vysoká stravitelnost je potvrzena našimi pravidelnými a přísnými kontrolami kvality. Náš nutriční program Digestive Care má k dispozici dvě složky: křupavé granule a lahodnou paštiku v kapsičce, obě jsou nutričně kompletní a dokonale se doplňují. Proč nezkusit paštiku jako lahodnou kombinaci ke granulím?

