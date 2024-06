MINI PUPPY kousky v štávě

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy je speciálně vyvinuto tak, aby podporovalo nutriční potřeby štěňat malých plemen. Tato receptura je vhodná pro 2 až 10měsíční štěňata, která by v dospělosti měla dosáhnout hmotnosti 4-10 kg. Toto krmivo na míru obsahuje chutné kousky v omáčce, navržené s velikostí, texturou a chutí, které jsou ideální pro rostoucí štěňata malých plemen. Toto složení obsahuje živiny, jako je vitamín C a E, které pomáhají podporovat přirozenou obranyschopnost štěňat, zatímco jejich imunitní systém se stále vyvíjí. Receptura je také obohacena o omega-3 mastné kyseliny (jako je DHA), u kterých bylo vědecky prokázáno, že pomáhají podporovat zdravý vývoj mozku u štěňat. Díky kombinaci prospěšných prebiotik (jako jsou FOS, MOS a řepné řízky) a vysoce stravitelných bílkovin pomáhá ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy také podporovat zdravou rovnováhu střevní mikrobioty (střevní flóry) pro dobré trávení. ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy bylo vytvořeno pro uspokojení toho nejjemnějšího psího patra. Toto vlhké krmivo nabízí vašemu štěněti pozitivní senzorický zážitek a je ideální pro smíšené krmení se suchou granulí ROYAL CANIN® Mini Puppy. V době, kdy vaše štěně dosáhne věku 10 měsíců, bude potřebovat stravu, která je speciálně upravena tak, aby vyhovovala jejich nutričním potřebám jako dospělého psa. V této fázi je můžete převést na ROYAL CANIN® Mini Adult, který je k dispozici buď jako suchá granulovaná strava, nebo s mokrými kousky v omáčce.

