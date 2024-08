PUPPY X-SMALL

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® X-Small Puppy je speciálně vyvinut pro podporu nutričních potřeb štěňat extra malých plemen. Tato receptura je vhodná pro 2 až 10měsíční štěňata, která by v dospělosti měla dosáhnout hmotnosti do 4 kg. Tato přizpůsobená strava je obohacena o Omega-3 mastné kyseliny (jako je DHA), u kterých bylo vědecky prokázáno, že pomáhají podporovat zdravý vývoj mozku štěňat. ROYAL CANIN® X-Small Puppy díky kombinaci prospěšných prebiotik (jako jsou FOS, MOS a řepné řízky) a vysoce stravitelných bílkovin také pomáhá podporovat zdravou rovnováhu střevní mikrobioty (střevní flóry) pro dobré trávení. Tato receptura také obsahuje živiny, jako je vitamín C a E, které prokazatelně pomáhají podporovat přirozenou obranyschopnost štěňat, zatímco jejich imunitní systém se stále vyvíjí. Receptura také obsahuje optimální energetický obsah navržený tak, aby uspokojil vysoké energetické potřeby rychle rostoucích štěňat extra malých plemen. Granule v ROYAL CANIN® X-Small Puppy byly také speciálně navrženy pro extra malou čelist vašeho štěněte, takže je snadno sbírá a žvýká. Pomáhá také podporovat zdraví zubů díky mechanickému kartáčovacímu efektu, když vaše štěně žvýká. V době, kdy vaše štěně dosáhne věku 10 měsíců, bude potřebovat stravu, která je speciálně upravena tak, aby vyhovovala jejich nutričním potřebám jako dospělého psa. V této fázi je můžete převést na ROYAL CANIN® X-Small Adult.

