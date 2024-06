PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog je speciálně navržen tak, aby podporoval nutriční potřeby čerstvých matek a jejich štěňat. Toto krmivo je vhodné pro velké dospělé psy s hmotností mezi 26 a 44 kg a pro štěňata po odstavu do 2 měsíců. Toto přizpůsobené krmivo je speciálně přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo vysokým energetickým potřebám vašeho velkého psa a zároveň podporovalo zdravý vývoj vašich kojících štěňat, včetně případů, kdy patří do velkých vrhů. Obsahuje také osvědčený komplex včetně vitamínů C a E pro podporu zdravého vývoje imunitního systému. Toto složení obsahuje prospěšná prebiotika a vysoce stravitelné proteiny, které pomáhají podporovat zdravou rovnováhu střevní mikroflóry (střevní flóry) pro dobré trávení. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog je obohacen o Omega-3 mastné kyseliny, které pomáhají podporovat zdravý vývoj mozku u mladých štěňat. Granule v ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog se snadno rehydratují vodou, což jim dodává chutnou kaši, která je ideální pro odstavení štěňat. V krátkém období 8 týdnů budou vaše štěňata potřebovat stravu, která je speciálně upravena tak, aby vyhovovala jejich nutričním potřebám během další růstové fáze. V této fázi je můžete převést na ROYAL CANIN® Maxi Puppy, dostupné buď jako suchá granulovaná strava, nebo s mokrými kousky v omáčce.

Méně informací