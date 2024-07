VHN Adult dog wet

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Krmivo Royal Canin® VHN Adult Dog jsou kapsičky určené jako doplněk stravy pro dospělé psy všech plemen. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU Výhody kapsiček Royal Canin® VHN Adult dog: KUŽE A SRST Obsahuje živiny, které podporují růst a lesk srsti. ZDRAVÉ TRÁVENÍ Vysoce stravitelné složení podporuje zdravé trávení. ZDRAVÉ MOCOVÉ CESTY Podporuje zdravé močové cesty vašeho mazlíčka díky vyváženému obsahu minerálu. DOPORUČENO PRO: • dospělé psy malých plemen (<10 kg) do 8 let • dospělé psy středních plemen (11 až 25 kg) do 7 let • dospělé psy velkých plemen (>25 kg) do 5 let NEDOPORUČENO PŘI: • růstu, březosti/laktaci Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, je ROYAL CANIN® Adult k dispozici také jako individuální suché krmivo pro malé psy, středně velké psy nebo velké psy.* Voda musí být vždy k dispozici.Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v chladu a suchu.

