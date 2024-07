VHN Dental medium/large dog

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Krmivo ROYAL CANIN® Dental je speciálně vytvořeno tak, aby pomáhalo podporovat a zvládat ústní hygienu u psů středních a velkých plemen. Kompletní krmivo pro dospělé psy s rizikem onemocnění dutiny ústní. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU Tvorba plaku a zubního kamene je postupný proces, který může vést k zánětu dásní a halitóze. Pravidelnou péčí o chrup lze předejít bolestivým potížím postihujícím dutinu ústní i obecně negativním dopadům na zdraví. U psů středně velkých a velkých plemen může být vzhledem k jejich velikosti kladena větší zátěž na kosti a klouby. ZDRAVÁ VÝŽIVA NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ Zvláštní velikost a textura granulí, které působí jako kartáček. Esenciální mastné kyseliny, glukosamin a chondroitin. Látky vázající vápník, které pomáhají zpomalovat mineralizaci plaku. VÝHODY PRODUKTU OMEZENÍ TVORBY ZUBNÍHO KAMENE Klinicky prokázaný účinek na snižování tvorby zubního kamene. EFEKT KARTÁČKU Velikost a tvar granule umožňují správné uchopení a proniknutí zubu do granule. To pomáhá snížit hromadění plaku a tvorbu zubního kamene. PODPORA KOSTÍ A KLOUBŮ Vyvinuto na pomoc s udržením zdraví kostí a kloubů. VOHC SEAL POMÁHÁ OMEZOVAT TVORBU ZUBNÍHO KAMENE Krmiva z řady ROYAL CANIN® DENTAL pro psy (SMALL DOGS a MEDIUM & LARGE DOGS) získala pečeť organizace VOHC „POMÁHÁ OMEZOVAT TVORBU ZUBNÍHO KAMENE“. Díky tomu, že je klinicky prokázáno, že tvorbu zubního kamene účinně snižují. Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení. Voda musí být vždy k dispozici. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v chladu a suchu.

