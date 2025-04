VHN Dog CA Renal-Hypoallergenic Small

ROYAL CANIN® Hypoallergenic + Satiety Small Dogs je speciálně vyvinut pro snížení nesnášenlivosti složek a živin a pomáhá snižovat nadměrnou tělesnou hmotnost. Tato receptura obsahuje vysoce stravitelný hydrolyzovaný protein s nízkou molekulovou hmotností, aby bylo zajištěno, že krmivo je hypoalergenní. Díky kombinaci podpůrných živin toto složení také pomáhá podporovat přirozenou ochrannou bariérovou roli kůže vašeho psa. Tento vzorec podporuje bezpečné hubnutí a pomáhá předcházet opětovnému přibírání na váze. Při testování 97 %* zúčastněných psů zhublo za pouhé 3 měsíce používání tohoto nutričního přístupu. Tato receptura obsahuje vybranou vlákninu, která pomáhá udržet psy spokojené mezi jídly. Při testování se ukázalo, že tento nutriční přístup pomáhá kontrolovat žebrání u 83 %* zúčastněných psů během období hubnutí. ROYAL CANIN® Hypoalergennic + Satiety krmivo pro malé psy obsahuje malé granule, které jsou speciálně navrženy pro menší čelisti, což vašemu psovi usnadňuje zvedání a žvýkání. Jako součást řady veterinární zdravé výživy ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu psovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Ujistěte se prosím, že dodržujete pokyny pro krmení na obalu, abyste zajistili správné dávkování.*Flanagan J, Bissot T, Hours MA, Moreno B, Feugier A, German AJ. Success of a weight loss plan for overweight dogs: The results of an international weight loss study. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0184199.