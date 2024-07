VHN Mature consult small dog

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Krmivo ROYAL CANIN® Mature Consult je speciálně vytvořeno tak, aby pomáhal podporovat zdraví a pohodu malých seniorů. Kompletní krmivo pro stárnoucí psy malých plemen od 8 let. Stárnutí způsobuje u psa postupné tělesné změny, které mohou ovlivnit jeho schopnost adaptovat se na okolní prostředí. Stárnutí může způsobovat změny v aktivní tělesné hmotě (LBM) a síle svalstva. Může se malí psi jsou obzvláště náchylní ke zdravotním problémům postihujícím ústní dutinu, jako je například zubní kámen. ZDRAVÁ VÝŽIVA NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ Přiměřený obsah fosforu a sodíku, EPA+DHA, L-karnitin Obohaceno L-tryptofanem Komplex antioxidantů, včetně lykopenu a betakarotenu VÝHODY PRODUKTU VITALITA A ZDRAVÍ MOZKU Věkem se u psů mohou zhoršovat funkce tělesných orgánů, například ledvin, srdce a mozku. Tato receptura obsahuje výběr živin, které pomáhají k udržení vitality. PODPORA SVALOVÉ HMOTY Zvlášť vyvážená receptura napomáhá k zachování svalové hmoty, která s věkem ubývá. ZDRAVÝ CHRUP Ve spojení s chelátorem vápníku, pomáhají granule svým mechanickým působením oddálit vznik zubního kamene. DOPORUČENO PRO: • starší psy malých plemen (<10 kg) od 8 let • ideálně po kontrole u veterináře zameřené na problémy způsobené stárnutím NEDOPORUČENO PŘI: • růstu, březosti/laktaci Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, je krmivo k dispozici také jako vlhké krmivo v podobě kapsičky.* *V závislosti na dostupnosti produktu Voda musí být vždy k dispozici.Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu.Skladujte v chladu a suchu.

