VHN Neutered adult small dog

Krmivo ROYAL CANIN® Neutered Adult Small Dog je kompletní krmivo určené pro dospělé kastrované psy malých plemen (hmotnost do 10 kg) s tendencí k nadváze či s dentálními problémy. Krmivo je určeno pro psy od 12 měsíců věku. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU Kastrace může vést ke změnám v potřebách příjmu energie a chuti k jídlu. To může zvýšit riziko přibývání na váze. Psi malých plemen mají sklon produkovat jen malé množství moči, což může vést k přecitlivělosti močového ústrojí. Malí psi jsou náchylní ke zdravotním problémům postihujícím ústní dutinu, jako je například zubní kámen. VÝHODY PRODUKTU IDEÁLNÍ TĚLESNÁ VÁHA Upravené složení a kalorická hodnota pomáhají psovi udržet ideální váhu. Obsahuje směs vláknin, které napomáhají k pocitu sytosti. ZDRAVÉ TRÁVENÍ Vysoce stravitelné složení s prebiotiky na podporu zdravého trávení. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*), dužiny čekanky obecné a rybího oleje zajišťuje maximální snášenlivost trávicím traktem. *L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké stravitelnosti. ZDRAVÝ CHRUP Ve spojení s chelátorem vápníku, pomáhají granule svým mechanickým působením oddálit vznik zubního kamene. ZDRAVÁ VÝŽIVA NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ Rozpustná i nerozpustná vláknina, včetně psyllia. Upravený obsah minerálů pro podporu zdravých močových cest. Středně nízký obsah tuku a kontrolovaný obsah kalorií. Doporučeno pro: Dospělé psy malých plemen po kastraci. Dospelé psy malých plemen s tendencí přibírat. Nedoporučeno při: Růstu, březosti/laktaci. Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, je krmivo k dispozici také jako mokré krmivo s tenkými plátky ve šťávě.* *V závislosti na dostupnosti produktu

