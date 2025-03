VHN Dog Urinary Treats

Vyvinuto odborníky na psí výživu. Pamlsky ROYAL CANIN® Urinary S/O jsou vhodné pro dospělé psy. Tyto měkké žvýkací pamlsky vhodně doplňují dietní plán vašeho psa, aniž by narušovaly jeho výsledky, ale také jsou pozornou volbou, která podporuje jeho životní pohodu. Pamlsky ROYAL CANIN® Urinary S/O obsahují optimální množství minerálů, a proto jsou skvělou volbou pro psy konzumující urinární dietu. Řiďte se pokyny ke krmení na balení a nedávejte svému psovi více pamlsků, než je doporučeno. Pamlsky ROYAL CANIN® Urinary S/O jsou vhodné k následujícím dietám Urinary S/O z naší veterinární řady ROYAL CANIN®, které by měly být podávány pouze na doporučení veterináře: ROYAL CANIN® Urinary S/O, ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog, ROYAL CANIN® Urinary S/O Moderate Calorie, ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+