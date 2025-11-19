Iga loom on ainulaadne

Iga loom on ainulaadneja ainulaadsed on tema toitumisvajadused

Saa kohandatud toit
Iga loom on ainulaadne
Iga loom on ainulaadne

Iga loom on ainulaadneja ainulaadsed on tema toitumisvajadused

Saa kohandatud toit

Tutvustame meie uut Feline Healthy Ageing sarja

Vajalik tugi sinu vananeva kassi ainulaadsetele toitumisvajadustele TOETA OMA VANANEVAT KASSI UNIKAALSEID TOITUMISVAJADUSI
Avastage sari

Tutvustame Royal Canin Fussy

Kõigi kolme toote eelised uues, spetsiaalselt kohandatud valemis
Osta kohe

TUTVUSTAME UUT TOIDULISANDITE SARJA

Spetsiaalselt koostatut, et toetada koerte muutuvaid vajadusi ja säilitada nende tervist.
Tutvu uute toodetega

Tutvuge meie toodetega

Kitten packages

Tooted kassipojale

Puppy packages

Tooted kutsikale

Cat packages

Tooted kassile

Dog packages

Tooted koerale

cat at veterinary office

Tutvuge meie veterinaarsarjaga

Tervisemuredele on tarvis erilahendusi. Seetõttu oleme välja arendanud loomaarstidele suunatud tootesarja, mis toetab tervenemist.
Veterinaarsari kassileVeterinaarsari koerale
Leia õige toode
Leia õige toode
3 minutit

Leia õige toode

1

Vastused lemmikuga seotud küsimustele

2

Saa individuaalne soovitus

3

Avasta oma lemmiku tervise jälgimise võimalused

Saa kohandatud toit

Uudised

dogs-and-your-mental-health

Koerad ja teie vaimne tervis

Meie tooted on müügil rohkem kui 100 riigis

Tutvuge meie põhiliste lemmiklooma kasvuprogrammidega

See, mida kassipojad ja kutsikad oma esimestel elukuudel teevad ja söövad, mõjutab neid terve ülejäänud elu. Juhendame teid selles elujärgus.
KassipojadKutsikad
cat and dog breeds

Vaadake tõugusid

Lugege parimat teavet tõugude kohta meie tõugude kohta loodud kogust.
KassitõudKoeratõud

Lemmikloom, planeet ja inimesed on kõigi meie jätkusuutlikkuse algatuste keskmes.

Näita rohkem
royal canin history

Royal Canini kogukond

Praegu teeb üle 8000 Royan Canini partneri koostööd parimate ekspertidega, et parendada toitumise abil loomade tervist kõikjal maailmas.
Näita rohkem