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Tervislik kaal on oluline teie kassi tervise ja heaolu jaoks. Järgnevalt saate teada nelja lihtsa viisi kohta, kuidas säilitada oma kassi tervislikku kaalu ja hoida teda heas vormis.
Lugege, kuidas erinevate tõugude tervist hoida ja kuidas nende eest kõige paremini hoolitseda
Kui Teil on mure oma kassi tervise pärast, konsulteerige professionaalse nõu saamiseks loomaarstiga.
Meie töö põhineb ulatuslikul ja üha kasvaval lemmikloomade tervise ja toitumise alasel teaduslikul teadmistepagasil.
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