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Kassi tervise eest hoolitsemine

Nõuanded, artiklid ja teave kassi eest hoolitsemise kohta.
38 artikleid

Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl

Kassi toidu muutmise juhend

British Shorthair cat lying down on a white rug next to a feeding bowl

Mida kassile pakkuda: kas konserv- või kuivtoitu?

British Shorthair adult standing in black and white

Tervislikud harjumused tagavad tervisliku kaalu

Tervislik kaal on oluline teie kassi tervise ja heaolu jaoks. Järgnevalt saate teada nelja lihtsa viisi kohta, kuidas säilitada oma kassi tervislikku kaalu ja hoida teda heas vormis.

Lisateave
Maine Coon and British Shorthair adults sitting down in black and white on a white background

Erinevate tõugude unikaalsed tervisevajadused

Lugege, kuidas erinevate tõugude tervist hoida ja kuidas nende eest kõige paremini hoolitseda

Valige kassitõug

Kuseteede tervis

Adult cat lying down indoors.

Kasside kusepidamatus

Adult cat standing indoors next to a silver bowl.

​Kuidas mõjutab teie kassi dieet tema kuseteede tervist

Loomaarst vaatab läbivaatuslaual lamavat täiskasvanud kassi läbi.

​Kassi kuseteede probleemide ravimine

Adult cat lying down indoors on a dark wooden floor.

Kasside põieprobleemid

Seedesüsteemi tervis

Adult cat lying down indoors on a cream blanket.

Kasside seedehäire ärahoidmine

Adult cat sitting down indoors on a wooden floor eating from a red bowl.

Kuidas toetab kassi toitumine tema seedimist?

Adult cat standing in a vets office eating from a silver bowl.

​Kassi taastumist toetav operatsioonijärgne toitumine

Adult cat lying down indoors on a white blanket.

Kasside seedetrakti vaevused - kõhulahtisus, oksendamine, söögiisu puudumine

Adult cat sitting down outside in a garden next to a silver bowl.

Sagedased kasside seedimisprobleemid

Adult Siamese standing indoors eating from a yellow bowl.

​Mis annab kassi seedesüsteemile hea tervise?

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

Millised toidud on minu kassi jaoks mürgised?

Terve nahk ja karvkate

Adult British Shorthair sitting down indoors scratching itself.

Miks mu kassi nahk sügeleb?

Cat lying down indoors

Kassi kõõm ja kuiv nahk

Adult cat sitting outside in long grass scratching its chin.

Kassi nahaallergiad

Adult Norwegian Forest Cat standing in a kitchen next to two silver bowls.

​Kuidas mõjutab kassi toitumine tema naha tervist

Adult cat sitting outside scratching its ear.

Kasside nahahaigused

Adult cat lying down looking at a grooming brush with white hair on it.

Mu kass kaotab karva

Tervislik kaal

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Kassi tervisliku kaalu säilitamine

Adult Russian running outside on long grass.

Kuidas aidata kassil kaalu langetada

Täiskasvanud kass sööb toas istudes hõbedasest kausist.

Kuidas aidata kassil kaalu kasvatada

Adult Maine Coon lying down on an examination table being checked over by a vet.

Kui palju peaks kass kaaluma?

Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Ülekaaluliste ja rasvunud kasside terviseriskid

Adult Abyssinian standing indoors looking away from a white bowl.

Miks kaotab mu kass kaalu?

Kitten playing with a red ball

Kuidas aidata kassipojal vormis püsida

Üldine heaolu

Cat lying down on a scratching tree

Kuidas hoolitseda kassipoja või kassi eest

Two adult cats walking together in a field.

Juhend kassi võtmiseks varjupaigast

Adult cat standing next to a kitten licking its ear.

Kas peaksin võtma täiskasvanud kassi või ostma kassipoja?

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Millele mõelda enne kassi hankimist?

Kitten cat lying down indoors on top of a cat tree.

Kassi pidamise kulud

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Kas ma peaksin valima puhast tõugu või segaverelise kassi?

Adult cat lying down on a carpet surrounded by grey blankets.

​Kuidas tuvastada stressi kassil?

Vananemine

Ageing cat standing indoors eating from a red bowl.

Millised on vanemate kasside toitumisvajadused

Ageing cat lying down indoors on the carpet.

​Kassi elulõpu hooldus

Ageing cat sitting down being examined by a vet.

​Vanemate kasside levinud haigused

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

Kuidas oma vananeva kassi eest hoolitseda?

Ageing cat lying down outside.

Kuidas vanus kasse mõjutab?

Maine Coon kitten sitting in black and white on a white background

Otsi loomaarsti

Kui Teil on mure oma kassi tervise pärast, konsulteerige professionaalse nõu saamiseks loomaarstiga.

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Abyssinian adult sitting in black and white on white background

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Meie töö põhineb ulatuslikul ja üha kasvaval lemmikloomade tervise ja toitumise alasel teaduslikul teadmistepagasil.

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