Kassipojaiga on suurte füüsiliste ja käitumuslike muutuste aeg ning annab uutele omanikele suuri õppetunde. Siit saate teada, kuidas oma kassipojale parim elualgus tagada, et temast areneks tugev ja terve kass.
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Enne kassi võtmist on vaja palju teada.
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Iga retsept on loodud, et pakkuda teie kassi tervisevajadustele kohandatud toitu olenemata tema tõust, vanusest või elustiilist.
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Kohandatud toitumine Teie kassile
Meie töö põhineb ulatuslikul ja üha kasvaval lemmikloomade tervise ja toitumise alasel teaduslikul teadmistepagasil.