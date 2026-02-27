Kodu uue kutsika jaoks ettevalmistamine
Kui kutsikas teie koju saabub, peab ta harjuma uue keskkonna, uute inimeste ja ehk ka teiste koertega. Enne kutsika saabumist peaksite mõned asjad üle kontrollima ja mõningad muudatused tegema, et uus elukeskkond oleks teie lemmikloomale hea ja ohutu.
Kutsikakindel kodu
Teie kodus võib olla mitmesuguseid kutsika jaoks ohtlikke asju või kohti, mida te ise esialgu ei pruugi teadvustada. Kui teete oma kodule eelnevalt lihtsa kutsikakindluskontrolli, võite olla kindel, et see on uue kutsika saabumiseks igati sobilik.
- Katke pistikupesad. Kõik kodu pistikupesad tuleb kinni katta, et kutsikal poleks võimalik elektrisüsteemile ligi pääseda.
- Eemaldage juhtmed. Kõik juhtmed tuleks kutsika eest ära peita (kaablikinnitite või -katete abil), et ta neid närida ei saaks.
- Tehke ohutuks aknad, rõdud ja trepid. Kutsikad on uudishimulikud loomad, kes võivad oma avastusretkedel lihtsasti kuskile kinni jääda või kuskilt kukkuda. Lukustage uksed, seadke rõdud ohutuks ning korraldage asjad nii, et kutsikad ei pääseks treppide juurde.
- Hoidke meditsiinitooteid ja ohtlikke vedelikke koerale kättesaadamatus kohas. Pange ka köögis ja vannitoas kõik ohtlikuks osutuda võivad tooted koerale kättesaamatusse kohta. Teatavasti on koertele (manustamise korral) eriti ohtlikud e-sigari täitevedelikud ja ekraanipesuvedelikud.
- Pange ära kõik väikesed või teravad esemed. Vaadake kodu üle ja pange kõik väikesed esemed, mida koer närida või neelata võib (kummipaelad, naelad või muud teravad asjad, kilekotid jne), kindlasse kohta ära.
Aia uue kutsika jaoks turvaliseks muutmine
Kui siseruumides on ettevalmistused tehtud, tuleb väljas üle vaadata need kohad, kuhu teie kutsikas pääseb.
- Parandage kõik aiaaugud. Kui teie maja ümber on aed või värav, mis kaitseb kutsikat autoteele sattumise eest, peate seda hoolega kontrollima, et seal poleks auke ega avasid, mille kaudu kutsikas võiks põgeneda ja veenduge, et aed on kindlalt suletud.
- Eemaldage mürgised taimed. Kontrollige oma aias kasvavaid taimi ja veenduge, et need ei ole mürgised, kui teie kutsikas need alla neelab. Mõned koerte jaoks ohtlikud taimed on viigipuu, alpikann, astelpõõsas, puuvõõrik, diffenbahhia, filodendron, aaloe, nartsiss, hüatsint, iiris, asalea, rododendron, oleander, jõulutäht ja lillhernes.
- Vaadake üle oma väetised. Oluline on veenduda, et kõik keemilised väetised, herbitsiidid ja insektitsiidid on kutsikale kättesaamatus kohas, et teie kutsikas ei saaks neid süüa.
- Hoidke aiatööriistad kutsika eest kaitstult. Kui kasutate aiatööriistu, eriti midagi teravat, siis on oluline neid hoida kohas, kus kutsikas nendeni ei ulatu.
Veel üks oluline viis oma kodu ettevalmistamisel uue kutsika saabumiseks on veenduda, et teil on lihtne juurdepääs loomaarsti hädaabinumbrile. See võib olla kas kuskil nähtavas kohas majas või mobiiltelefoni salvestatud, et saaksite loomaarstile kiiresti helistada, kui kutsikas haigestub või vigastab ennast kodus.
Kui teete eelnevalt mitmeid kontrolle ja valmistate oma kodu õigesti ette, saate aidata kutsikal end oma uues keskkonnas ohutult ja mugavalt tunda.
Märkige see leht meeldivaks ja jagage seda