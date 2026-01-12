Η σωστή ποσότητα ξηράς ή υγρής τροφής που πρέπει να δίνετε στον σκύλο ή τη γάτα σας μπορεί εύκολα να γίνει πραγματικός πονοκέφαλος. Κάθε κατοικίδιο είναι μοναδικό και οι διατροφικές του ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, το επίπεδο δραστηριότητας και το αν είναι στειρωμένο. Γι’ αυτό η Royal Canin δημιούργησε ένα απλό και ακριβές εργαλείο υπολογισμού μερίδας σίτισης, σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να καθορίσετε τη σωστή ημερήσια ποσότητα για τον τετράποδο φίλο σας.

Με το εργαλείο υπολογισμού μερίδας σίτισης, μπορείτε μέσα σε λίγα μόνο κλικ να μάθετε πόσα γραμμάρια ξηράς ή υγρής τροφής χρειάζεται να δίνετε καθημερινά στη γάτα ή τον σκύλο σας. Είτε θέλετε να μάθετε:

πόση τροφή να δίνετε σε μια στειρωμένη γάτα,

την ιδανική ημερήσια μερίδα για ένα κουτάβι,

ή έναν οδηγό σίτισης για έναν ενήλικο σκύλο,

το εργαλείο μας σάς προσφέρει μια εξατομικευμένη σύσταση σίτισης, εγκεκριμένη από τους ειδικούς μας στη διατροφή κατοικιδίων.

Τέλος πια στις υποθέσεις: το εργαλείο υπολογισμού μας λαμβάνει υπόψη όλα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κατοικιδίου σας για ακριβή δοσολογία και ισορροπημένη διατροφή.

Πείτε αντίο στους υπολογισμούς κατά προσέγγιση! Με τη Royal Canin, θα ξέρετε ακριβώς πόση τροφή χρειάζεται να δίνετε καθημερινά στον σκύλο ή τη γάτα σας για να είναι απόλυτα υγιής. Δοκιμάστε τώρα το εργαλείο υπολογισμού και ανακαλύψτε την ιδανική μερίδα τροφής για τον τετράποδο φίλο σας!