Όταν ένας ιδιοκτήτης σκέφτεται τι τροφή να δώσει στις γάτες του, συχνά ψάχνει αν είναι καλύτερη γι' αυτές η υγρή ή η ξηρά τροφή. Η καλύτερη τροφή για γάτες θα πρέπει να παρέχει την καλύτερη διατροφή. Θα πρέπει επίσης όμως να είναι εύκολο για εσάς να τη διαχειριστείτε, αλλά και να είναι κάτι που να θέλει να φάει η γάτα σας.

Ιδανικά, ενδέχεται να μπορεί επίσης να κρατήσει δυνητικά προβλήματα υγείας υπό έλεγχο. Η υγρή τροφή είναι ένας πολύ καλός τρόπος να φροντίσετε μερικές από αυτές τις ανάγκες, ενώ η ξηρά τροφή είναι εξαιρετική με άλλους τρόπους. Η υγρή τροφή συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης νερού από τη γάτα σας, ενώ η ξηρά τροφή βοηθάει στη διατήρηση της υγείας των δοντιών της. Η μυρωδιά της υγρής τροφής είναι πιο πιθανό να δελεάσει μια γάτα που είναι δύσκολη στο φαγητό, ενώ η ξηρά τροφή θα διατηρήσει την ποιότητά της στο μπολ για όλη την ημέρα. Επειδή η υγρή και η ξηρά τροφή παρέχουν διαφορετικά οφέλη, αξίζει να σκεφτείτε να ταΐσετε τη γάτα σας και με τα δύο είδη (όχι, όμως, στο ίδιο μπολ).

Τα οφέλη της ξηράς τροφής για γάτες Ένα από τα βασικά οφέλη της ξηράς τροφής για γάτες είναι ότι αποθηκεύεται και σερβίρεται εύκολα στη γάτα. Μπορεί να μείνει στο μπολ όλη την ημέρα, χωρίς να χαλάσει. Αυτό επιτρέπει στη γάτα σας να τρώει όσο συχνά θέλει, κάτι που υποστηρίζει ιδανικά τις υγιείς συνήθειες διατροφής. Όταν η ξηρά τροφή έχει σωστή σύνθεση, βοηθάει και στη βελτίωση της οδοντικής υγείας, προσφέροντας μια ελαφρώς τραχιά επιφάνεια που ελέγχει τα επίπεδα πέτρας στα δόντια της γάτας.

Τα οφέλη της υγρής τροφής για γάτες Πολλές γάτες δεν λαμβάνουν αρκετή ενυδάτωση μέσω της κατανάλωσης νερού και βασίζονται στην τροφή τους για να συμπληρώσουν την ποσότητα νερού που καταναλώνουν. Ένα βασικό πλεονέκτημα της υγρής τροφής για γάτες είναι ότι προσφέρει στη γάτα επιπλέον νερό, το οποίο της εξασφαλίζει σωστή ενυδάτωση και μειώνει την πιθανότητα προβλημάτων υγείας στα νεφρά ή το ουροποιητικό σύστημα