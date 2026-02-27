Υγρή ή ξηρά τροφή - Τι πρέπει να τρώει μια γάτα
Όταν ένας ιδιοκτήτης σκέφτεται τι τροφή να δώσει στις γάτες του, συχνά ψάχνει αν είναι καλύτερη γι' αυτές η υγρή ή η ξηρά τροφή. Η καλύτερη τροφή για γάτες θα πρέπει να παρέχει την καλύτερη διατροφή. Θα πρέπει επίσης όμως να είναι εύκολο για εσάς να τη διαχειριστείτε, αλλά και να είναι κάτι που να θέλει να φάει η γάτα σας.
Ιδανικά, ενδέχεται να μπορεί επίσης να κρατήσει δυνητικά προβλήματα υγείας υπό έλεγχο. Η υγρή τροφή είναι ένας πολύ καλός τρόπος να φροντίσετε μερικές από αυτές τις ανάγκες, ενώ η ξηρά τροφή είναι εξαιρετική με άλλους τρόπους. Η υγρή τροφή συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης νερού από τη γάτα σας, ενώ η ξηρά τροφή βοηθάει στη διατήρηση της υγείας των δοντιών της. Η μυρωδιά της υγρής τροφής είναι πιο πιθανό να δελεάσει μια γάτα που είναι δύσκολη στο φαγητό, ενώ η ξηρά τροφή θα διατηρήσει την ποιότητά της στο μπολ για όλη την ημέρα. Επειδή η υγρή και η ξηρά τροφή παρέχουν διαφορετικά οφέλη, αξίζει να σκεφτείτε να ταΐσετε τη γάτα σας και με τα δύο είδη (όχι, όμως, στο ίδιο μπολ).
Τα οφέλη της ξηράς τροφής για γάτες
Ένα από τα βασικά οφέλη της ξηράς τροφής για γάτες είναι ότι αποθηκεύεται και σερβίρεται εύκολα στη γάτα. Μπορεί να μείνει στο μπολ όλη την ημέρα, χωρίς να χαλάσει. Αυτό επιτρέπει στη γάτα σας να τρώει όσο συχνά θέλει, κάτι που υποστηρίζει ιδανικά τις υγιείς συνήθειες διατροφής. Όταν η ξηρά τροφή έχει σωστή σύνθεση, βοηθάει και στη βελτίωση της οδοντικής υγείας, προσφέροντας μια ελαφρώς τραχιά επιφάνεια που ελέγχει τα επίπεδα πέτρας στα δόντια της γάτας.
Τα οφέλη της υγρής τροφής για γάτες
Πολλές γάτες δεν λαμβάνουν αρκετή ενυδάτωση μέσω της κατανάλωσης νερού και βασίζονται στην τροφή τους για να συμπληρώσουν την ποσότητα νερού που καταναλώνουν. Ένα βασικό πλεονέκτημα της υγρής τροφής για γάτες είναι ότι προσφέρει στη γάτα επιπλέον νερό, το οποίο της εξασφαλίζει σωστή ενυδάτωση και μειώνει την πιθανότητα προβλημάτων υγείας στα νεφρά ή το ουροποιητικό σύστημα.
Η υγρή τροφή έχει επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι προσφέρει ενισχυμένη οσμή σε σχέση με την ξηρά τροφή. Αυτό είναι σημαντικό για τις γάτες, καθώς βασίζονται περισσότερο στην αίσθηση της όσφρησης παρά στην αίσθηση της γεύσης. Η αίσθηση της όσφρησης στη γάτα είναι συνήθως πολύ ισχυρότερη από αυτήν του ανθρώπου, ενώ η γλώσσα του ανθρώπου έχει περίπου είκοσι φορές περισσότερους γευστικούς κάλυκες από τη γλώσσα της γάτας.
Τα οφέλη της μικτής σίτισης
Οι γάτες ανταποκρίνονται καλά σε μια μικρή ποικιλία στη δίαιτά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώνε κάτι διαφορετικό σε κάθε γεύμα ή ότι πρέπει να αλλάζετε πλήρως τη δίαιτά τους μία φορά τον μήνα. Κάθε άλλο. Ωστόσο, οι δίαιτες που συνδυάζουν υγρή και ξηρά τροφή έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τα προβλήματα με τα κατοικίδια που είναι "δύσκολα" στο φαγητό. Σε ό,τι αφορά την υφή της τροφής, κάθε γάτα έχει τις δικές της προτιμήσεις. Με μια μικτή δίαιτα, η γάτα σας θα απολαμβάνει έναν συνδυασμό διαφορετικών υφών και, κατά συνέπεια, θα βρίσκει οπωσδήποτε αυτή που της αρέσει.
Η μεικτή σίτιση σέβεται τη φυσική διατροφική συμπεριφορά της γάτας. Οι γάτες προτιμούν να τρώνε διαφορετικά μικρά γεύματα όλη την ημέρα. Προσφέρετε έναλλακτικά υγρή και ξηρά τροφή όλη την ημέρα, σε ξεχωριστά κύπελλα, για να παρέχετε ποικιλία στη γάτα σας.
Οδηγίες για να εισάγετε την μικτή σίτιση
Η μικτή σίτιση μπορεί να παρέχεται εναλλάξ ή/και συνδυαστικά. Η μέθοδος ανάμειξης εξαρτάται από τις προτιμήσεις της γάτας σας. Η εισαγωγή του ανάμεικτου ταΐσματος πρέπει να γίνει σταδιακά, σε διάρκεια τουλάχιστον μίας εβδομάδας, για να αποφύγετε στομαχικές διαταραχές. Για να μάθετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος μετάβασης της γάτας σε μια νέα διατροφή, διαβάστε περισσότερα εδώ.
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