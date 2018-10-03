Τι είναι η chlamydophila felis;

Η Chlamydophila felis είναι ένας τύπος βακτηρίου που προκαλεί επιπεφυκίτιδα σε γάτες και γατάκια.

Ποια είναι τα συμπτώματα της chlamydophila felis;

Όταν η γάτα ή το γατάκι σας έχει επιπεφυκίτιδα, παρουσιάζει ποικίλα συμπτώματα. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε:

Οποιαδήποτε έκκριση και συσσώρευση υγρού στα μάτια

Τακτικό και υπερβολικό ανοιγοκλείσιμο των ματιών

Επίμονος στραβισμός

Ερυθρότητα του ιστού των ματιών

Η επιπεφυκίτιδα συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα;

Συχνά, οι λοιμώξεις των ματιών υπό τη μορφή επιπεφυκίτιδας συνδυάζονται με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Η ταυτόχρονη εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων αποδίδεται με τον όρο «γρίπη γάτας» και προκαλείται από πολλές διαφορετικές λοιμώξεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ευθύνονται ο ιός του έρπητα των αιλουροειδών 1 (FHV) και ο καλυκοϊός των αιλουροειδών (FCV), δύο ιοί που απαντώνται πολύ συχνά στον πληθυσμό των γατών.

Επίσης, μερίδιο ευθύνης μπορεί να φέρουν και βακτήρια όπως το bronchiseptica και το μυκόπλασμα.

Πώς μεταδίδεται η γρίπη της γάτας;

Η γρίπη της γάτας μεταδίδεται απευθείας μεταξύ των γατών, καθώς και από ανθρώπους που τις χαϊδεύουν και δεν πλένουν τα χέρια τους. Επίσης, μεταδίδεται μέσω αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από φτέρνισμα ή δάκρυα και δεν καθαρίζονται επαρκώς, όπως μπολ φαγητού, κλουβιά και βούρτσες.

Ποια άλλα συμπτώματα της γρίπης γάτας υπάρχουν;

Τα κλινικά σημάδια της γρίπης της γάτας είναι:

καταρροή ματιών και μύτης

υπερβολική σιελόρροια

φτέρνισμα

στοματικά έλκη

φλεγμονή των ούλων

πονόλαιμος

διογκωμένοι λεμφαδένες

Τα συμπτώματα της γρίπης γάτας είναι πάντα εμφανή;

Ακόμα και αν μια γάτα ή ένα γατάκι δεν παρουσιάζει κλινικά σημεία ή συμπτώματα μιας ασθένειας, όπως τη γρίπη της γάτας, μπορεί να είναι φορέας αρκετών ιών, συμπεριλαμβανομένων του καλυκοϊού των αιλουροειδών, του ιού του έρπητα των αιλουροειδών, του FeLV και της chlamydophila felis.

Αν το νέο γατάκι σας έρχεται σε επαφή με άλλες γάτες, να είστε πάντα προσεκτικοί. Είναι πιθανό οι άλλες γάτες του πληθυσμού να είναι φορείς των παραπάνω ιών, παρόλο που φαίνονται υγιείς.

Αν ισχύει αυτό, τότε αποτελούν κίνδυνο για τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, κυρίως για τα γατάκια.

Μπορεί η γάτα μου να εμβολιαστεί κατά της chlamydophila felis και της επιπεφυκίτιδας;

Η γάτα σας μπορεί να εμβολιαστεί κατά της chlamydophila felis σύμφωνα με τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας.

Οι γάτες και τα γατάκια εμβολιάζονται τακτικά για πολλούς βασικούς ιούς και βασικές ασθένειες που μπορούν να συνδυαστούν προκαλώντας γρίπη γάτας. Ωστόσο, η chlamydophila felis δεν περιλαμβάνεται πάντα.

Ο κτηνίατρός σας θα σας ενημερώσει αν αυτό το εμβόλιο είναι απαραίτητο.

Ποιοι είναι οι βασικοί εμβολιασμοί που γίνονται κατά κανόνα στις γάτες;

Οι βασικοί εμβολιασμοί είναι:

Ιός έρπητα αιλουροειδών (fHV)

Καλυκοϊός αιλουροειδών (FCV)

Ιός πανλευκοπενίας αιλουροειδών (FPV)

Ιός λευχαιμίας αιλουροειδών (FeLV)

Ο εμβολιασμός για την chlamydophila felis δεν περιλαμβάνεται στον τακτικό εμβολιασμό που πραγματοποιούν οι κτηνίατροι, αλλά συχνά συνιστάται. Ο κτηνίατρος θα εξετάσει τον τρόπο ζωής της νεαρής γάτας σας, ειδικά αν κινείται σε εξωτερικούς χώρους και αν έρχεται σε επαφή με άλλες γάτες. Στη συνέχεια, θα εφαρμόσει ένα συνιστώμενο σχέδιο και πλάνο εμβολιασμού.

Αν είναι πιθανό το νέο γατάκι σας να έρθει σε επαφή με άλλες γάτες, είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον κτηνίατρό σας για την πιθανότητα να το εμβολιάσετε για όλες τις αιτίες της γρίπης γάτας.