Αποκτώντας ένα γατάκι και η πρώτη εβδομάδα μαζί του
Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για να φροντίσετε το γατάκι σας
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτείτε όταν πρόκειται να υποδεχτείτε ένα νέο γατάκι. Θα πρέπει να είστε απόλυτα προετοιμασμένοι πριν το υποδεχτείτε και θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να το προσεγγίσετε την πρώτη ημέρα και νύχτα μαζί σας, καθώς και τι τροφή να του δώσετε.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε να δημιουργείτε ρουτίνες, καθώς και να το πάρετε στον κτηνίατρο και να ξεκινήσετε την κοινωνικοποίηση. Ακόμη, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να παρουσιάσετε το γατάκι σε φίλους, οικογένεια, παιδιά και άλλα κατοικίδια ζώα. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε πώς να χειριστείτε τις πρώτες του περιπέτειες σε εξωτερικούς χώρους αφού εμβολιαστεί.
Είστε έτοιμοι να παραλάβετε το γατάκι σας;
Είναι σημαντικό να είστε πλήρως προετοιμασμένοι πριν παραλάβετε το γατάκι σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι σας και φροντίστε να διαμορφώσετε έναν χώρο με όλα όσα θα χρειαστεί το γατάκι σας, όπως το κρεβάτι του, τα μπολ με το φαγητό και το νερό του, τη λεκάνη και τα παιχνίδια του.
Επίσης, θα χρειαστείτε μια τσάντα μεταφοράς για να μεταφέρετε το γατάκι σας, καθώς και μια μικρή ποσότητα από την τροφή που του έδιναν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του. Συνιστάται ακόμη να βρείτε έναν κτηνίατρο που εμπιστεύεστε και να κλείσετε ένα ραντεβού για να κάνετε έναν ιατρικό έλεγχο στο γατάκι σας λίγες ημέρες αφού το παραλάβετε.
Τι χρειάζεται να κάνετε πριν παραλάβετε ένα γατάκι;
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης στο σπίτι σας και έχετε ετοιμάσει το δωμάτιο στο οποίο θα μείνει το γατάκι. Επίσης, θα χρειαστείτε μία τσάντα μεταφοράς για το ταξίδι. Ακόμη, καλό θα ήταν να βρείτε κτηνίατρο εκ των προτέρων, ώστε να μπορείτε να κλείσετε ιατρικό έλεγχο για το γατάκι σας λίγες μέρες αφού το πάρετε σπίτι.
Σε ποια ηλικία θα πρέπει να είναι ένα γατάκι όταν το πάρετε στο σπίτι;
Δεν θα πρέπει ποτέ να υιοθετήσετε ένα γατάκι πριν φτάσει τις οκτώ εβδομάδες και μερικοί εκτροφείς μπορεί να το κρατήσουν με τη μητέρα του και τα αδερφάκια του μέχρι να φτάσει τους 12 μήνες. Μέχρι αυτό το στάδιο θα πρέπει να έχει απογαλακτιστεί και να έχει μάθει τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζεται για να αλληλεπιδρά με άλλες γάτες. Μεταξύ οκτώ και 16 εβδομάδων είναι επίσης το διάστημα που αρχίζουν να κατανοούν τη θέση τους στο νοικοκυριό, οπότε είναι μια καλή στιγμή να τα επανεγκαταστήσετε μαζί σας.
Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να φέρετε ένα γατάκι στο σπίτι;
Ιδανικά, θα πρέπει να παραλάβετε το γατάκι σας όταν θα έχετε μερικές χαλαρές ημέρες που θα μπορείτε να τις περάσετε στο σπίτι, χωρίς επισκέπτες. Επιδιώξτε να παραλάβετε το γατάκι σας πρωινές ώρες, έτσι ώστε να έχει αρκετό χρόνο για να εξοικειωθεί με το σπίτι σας μέχρι να νυχτώσει.
Ποιες ερωτήσεις θα πρέπει να κάνετε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη που είχε το γατάκι σας;
Ρωτήστε τι συνήθιζε να τρώει το γατάκι σας και μάθετε για τη ρουτίνα του ταΐσματος και το πλάνο σχετικά με την αμμολεκάνη. Ελέγξτε αν έχει επισκεφτεί κτηνίατρο και αν έχει κάνει εμβολιασμούς ή θεραπείες κατά των σκουληκιών, καθώς και εάν διαθέτει τσιπ. Επίσης, ρωτήστε για τα αγαπημένα του παιχνίδια.
Αν γίνεται, αφήστε μερικά παιχνίδια και μια κουβέρτα στο γατάκι για μερικές ημέρες πριν το πάρετε, έτσι ώστε η γνώριμη μυρωδιά να το καθησυχάζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και όταν φτάσετε σπίτι.
Τι θα πρέπει να πάρετε μαζί σας για να παραλάβετε ένα γατάκι;
Με όποιον τρόπο κι αν ταξιδεύετε, είναι απαραίτητο να πάρετε μιά τσάντα μεταφοράς γάτας καθώς είναι επικίνδυνο να μεταφέρετε ένα γατάκι ελεύθερο σε ένα αυτοκίνητο και μπορεί να δραπετεύσει αν περπατάτε ή βρίσκεστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Επιλέξτε ένα που θα χωράει το γατάκι σας όταν μεγαλώσει πλήρως και προσθέστε μια κουβέρτα για άνεση. Μια σκούρα θήκη μεταφοράς θα βοηθήσει το γατάκι σας να νιώθει προστατευμένο. Και θυμηθείτε να πάρετε μερικές χαρτοπετσέτες και μια εφεδρική κουβέρτα σε περίπτωση ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Να έχετε τη θήκη μεταφοράς κοντά σας κατά τη διάρκεια αυτών των διαδρομών για να καθησυχάζετε το γατάκι σας.
Πώς μπορεί να γίνει πιο άνετη η διαδρομή μεταφοράς προς το σπίτι για ένα γατάκι;
Εάν είστε σε αυτοκίνητο, διατηρήστε ηρεμία και οδηγείτε αργά για να μην ταράζεται το γατάκι. Στερεώστε την τσάντα μεταφοράς γάτας με τη ζώνη ασφαλείας, για να μην γλιστράει ή ζητήστε από έναν επιβάτη να την κρατάει σταθερή.
Για να νιώσει το γατάκι σας ασφαλές, απλώστε μια ελαφριά κουβέρτα πάνω από την τσάντα μεταφοράς γάτας και τοποθετήστε στο εσωτερικό της παιχνίδια ή κουβέρτες με οικεία μυρωδιά. Μια ασφαλέστερη επιλογή είναι να κρατήσετε το γατάκι στην τσάντα μεταφοράς στη διάρκεια της διαδρομής, αλλά μπορείτε να το ηρεμήσετε μιλώντας του καθησυχαστικά.
Η πρώτη σας ημέρα με το γατάκι σας
Τα γατάκια είναι πολύ ευαίσθητα στο νέο περιβάλλον, οπότε είναι πολύ σημαντικό να είστε προσεκτικοί κατά την υποδοχή τους. Ακολουθώντας αυτές τις βασικές συμβουλές, θα προσφέρετε περισσότερη ηρεμία στο γατάκι σας.
Κρατήστε το σπίτι σας ήρεμο
Νέες εικόνες, ήχοι και μυρωδιές στο σπίτι και ο αποχωρισμός από τη μητέρα μπορεί να κάνουν το γατάκι να νιώσει ανησυχία. Γι' αυτό, κρατάτε το σπίτι σας πολύ ήρεμο και ήσυχο.
Αφήστε το γατάκι σας να εξερευνήσει
Όταν φτάσετε στο σπίτι, τοποθετήστε το κουτί γάτας σε ένα δωμάτιο που έχετε ετοιμάσει για το γατάκι σας και ανοίξτε την πόρτα. Αφήστε το να βγει έξω για να εξερευνήσει στον δικό του χρόνο και αντισταθείτε στην επιθυμία να το αγκαλιάσετε αμέσως.
Δείξτε στο γατάκι το κρεβάτι του
Αφού το γατάκι σας εξερευνήσει το δωμάτιό του, μπορεί να είναι έτοιμο για έναν υπνάκο, γι' αυτό δείξτε του το κρεβάτι του αντί να προσπαθήσετε να παίξετε μαζί του. Βεβαιωθείτε ότι είναι επίσης ενήμερο για το πού βρίσκεται η λεκάνη γάτας του.
Παρακολουθήστε το γατάκι σας
Το γατάκι σας μπορεί να είναι διστακτικό στην αρχή, αλλά σύντομα θα αρχίσει να γίνεται πιο τολμηρό στις εξερευνήσεις του. Αν έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης στο σπίτι σας, αφήστε το γατάκι να εξερευνήσει τον χώρο παρακολουθώντας το. Διαφορετικά, κρατήστε το ασφαλές στον δικό του χώρο για τις πρώτες εβδομάδες, φροντίζοντας να υπάρχουν παράθυρα και επαρκής κοινωνική επαφή.
Μείνετε κοντά
Μέχρι την ηλικία των τεσσάρων μηνών, το γατάκι σας δεν θα πρέπει να μένει μόνο για μεγάλες περιόδους μέσα στην ημέρα. Κάντε το να συνηθίσει να μένει μόνο, αφήνοντάς το για πέντε λεπτά κάθε ώρα και παρατείνοντας σταδιακά αυτό το διάστημα. Με μερικές φυλές, ενδέχεται να είναι ωφέλιμο να υιοθετήσετε δύο γατάκια για να έχουν συντροφιά.
Φροντίστε να έχει το δικό του χώρο
Οι γάτες πρέπει να έχουν διαφορετικούς χώρους ταΐσματος, ξεκούρασης, καθαριότητας (τουαλέτα) και παιχνιδιού. Παρακολουθήστε πώς χρησιμοποιεί τον χώρο το γατάκι σας και, αν είναι απαραίτητο, κάντε ορισμένες αλλαγές για να αισθάνεται άνετα. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε το κρεβάτι του λίγο πιο ψηλά ή να απομακρύνετε τη λεκάνη του από τον χώρο φαγητού του.
Η πρώτη νύχτα που θα περάσει το γατάκι σας μαζί σας
Τα γατάκια είναι συχνά πολύ ανήσυχα κατά τη διάρκεια της πρώτης νύχτας και είναι φυσιολογικό να κλαίνε και κατά τις επόμενες δύο ή τρεις νύχτες. Ορίστε μερικές συμβουλές για να βοηθήσετε το γατάκι σας να βολευτεί.
Παρέχετε ένα ασφαλές μέρος για ύπνο
Τοποθετήστε το κρεβάτι της νεαρής γάτας σε ένα ζεστό, ήσυχο μέρος μαζί με μια κουβέρτα και βεβαιωθείτε ότι έχει πρόσβαση στο νερό, το φαγητό και την αμμολεκάνη της. Το να σβήσετε το φως θα βοηθήσει το γατάκι σας να καθιερώσει συνήθειες ύπνου. Ωστόσο, την πρώτη νύχτα ίσως είναι καλύτερο να αφήσετε αναμμένο ένα φωτάκι νυχτός ώστε να εξοικειωθεί με το περιβάλλον.
Για την υγεία και την ευημερία τους, τα γατάκια χρειάζονται πολύ ύπνο σε ένα ήσυχο μέρος όπου μπορούν να χαλαρώσουν και να αισθάνονται ασφαλή. Το γατάκι σας μπορεί να κοιμηθεί για περίπου 20 ώρες από τις 24 και μπορεί να εξακολουθεί να χρειάζεται 18 ώρες ύπνου ως ενήλικη γάτα.
Οι καλύτερες τροφές και διατροφικές συνήθειες για τα γατάκια
Η πρώτη φορά που θα ταΐσετε το γατάκι σας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συμβίωσή σας. Αν γνωρίζετε τις ανάγκες του, θα μπορέσετε να του προσφέρετε μια θετική εμπειρία.
Ακολουθήστε αρχικά την ίδια διατροφή
Τυχόν ξαφνικές αλλαγές στη δίαιτα που προσφέρετε στο γατάκι σας μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές ενοχλήσεις και άγχος. Επομένως, στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, δίνετε στο γατάκι σας την ίδια τροφή και ακολουθείτε την ίδια ρουτίνα ταΐσματος όπως και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε σταδιακά τη ρουτίνα του, εάν το θέλετε και να επιλέξετε τροφή κατάλληλη για την ηλικία του.
Εξασφαλίστε ένα ήσυχο μέρος για το φαγητό
Το μέρος αυτό θα πρέπει να είναι κάπου όπου το γατάκι σας νιώθει ασφαλές, μακριά από εκεί όπου τρώτε εσείς και τα υπόλοιπα κατοικίδιά σας, αν έχετε. Οι γάτες δεν θέλουν να τρώνε πολύ κοντά στη λεκάνη τους και πρέπει να έχουν πάντα φρέσκο νερό. Είναι σημαντικό να τοποθετείτε το μπολ με το νερό μακριά από το μπολ με το φαγητό, έτσι ώστε το νερό να παραμένει πάντα καθαρό.
Μην δίνετε στο γατάκι σας γάλα ή αποφάγια
Μετά τον απογαλακτισμό, το γατάκι χάνει τη δυνατότητα να αφομοιώνει τη ζάχαρη στο γάλα, ενώ το αγελαδινό γάλα μπορεί να του προκαλέσει διάρροια. Αν του δίνετε αποφάγια από τα γεύματά σας ίσως να ξεκινήσει να ικετεύει για τροφή ή να αρρωστήσει ή να γίνει υπέρβαρο επειδή τρώει μεγάλη ποσότητα από τα λάθος φαγητά.
Να είστε υπομονετικοί με τη μειωμένη όρεξη της νεαρής γάτας σας
Το άγχος της μετακόμισης σε ένα νέο σπίτι μπορεί να σημαίνει ότι το γατάκι σας δεν τρώει πολύ στην αρχή, αλλά η όρεξή του λογικά θα επανέλθει μόλις εγκατασταθεί. Επίσης, να θυμάστε ότι οι γάτες δεν τρώνε φυσικά μεγάλα γεύματα – τρώνε πολλά μικρά γεύματα την ημέρα. Εάν ανησυχείτε καμιά φορά για τις διατροφικές συνήθειες της νεαρής γάτας σας, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.
Μάθετε περισσότερα για τη διατροφή και την σίτιση της νεαρής γάτας σας
Η διατροφή της νεαρής γάτας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται για κάθε φάση της ανάπτυξής της. Επομένως, θα πρέπει να προσαρμόσετε το φαγητό και τις μερίδες που της δίνετε καθώς μεγαλώνει.
Οδηγίες για την ασφαλή αλλαγή δίαιτας για το γατάκι σας
Το πεπτικό σύστημα της γάτας είναι πολύ ευαίσθητο και μπορεί να αναστατωθεί από τις ξαφνικές αλλαγές. Όταν είστε έτοιμοι να αλλάξετε τροφή, είναι σημαντικό να κάνετε τη μετάβαση προσεκτικά και αργά για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα πέψης. Δείτε τον οδηγό μας για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε με ασφάλεια τη δίαιτα της γάτας σας.
Κάντε μια επίσκεψη στον κτηνίατρο με το γατάκι σας
Μετά από λίγες ημέρες, και αφού το γατάκι έχει εξοικειωθεί με το νέο του περιβάλλον, θα πρέπει να το πάτε στον κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος, εκτός από τον γενικό έλεγχο υγείας που θα κάνει, θα καταρτήσει επίσης ένα πλάνο εμβολιασμού και θα σας δώσει συμβουλές για τη θεραπεία για τα σκουλήκια, τη διατροφή και άλλα θέματα.
Ταξίδι στο αυτοκίνητο
Το γατάκι σας μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψει σε αυτοκίνητο για επισκέψεις στον κτηνίατρο, γι' αυτό είναι σημαντικό να το συνηθίσει. Εάν δεν το έχετε πάρει αρχικά με ένα αυτοκίνητο, αξίζει να το πάρετε σε για μια βόλτα με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μαζί του. Ξεκινήστε διασφαλίζοντας ότι αισθάνεται άνετα να μείνει στην τσάντα μεταφοράς γάτας και στη συνέχεια δείξτε της το αυτοκίνητο χωρίς να είναι αναμμένος ο κινητήρας. Μόλις βολευτεί, αρχίστε να το εξοικειώνετε με τον κινητήρα και την κίνηση.
Χρησιμοποιήστε μια τσάντα μεταφοράς γάτας
Είναι πάντα ασφαλέστερο να μεταφέρετε το γατάκι σας σε μία τσάντα μεταφοράς γάτας. Αν δεν το κάνατε, είναι σημαντικό να την κάνατε να συνηθίσει μια τσάντα μεταφοράς γάτας όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να νιώθει άνετα με αυτήν κατά τις επισκέψεις στον κτηνίατρο. Ίσως θελήσετε να ενθαρρύνετε το γατάκι σας να χρησιμοποιήσει την τσάντα μεταφοράς ως έναν ασφαλή χώρο ύπνου.
Μάθετε σχετικά με την κοινωνικοποίηση της νεαρής γάτας σας
Είναι ευθύνη σας να βοηθήσετε το γατάκι σας να χτίσει αυτοπεποίθηση και να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του. Παρουσιάζοντας στο γατάκι σας σταδιακά νέες εμπειρίες και ενθαρρύνοντάς το απαλά, μπορείτε να συμβάλλετε στην κοινωνικοποίησή του.
Γνωριμία με νέους ήχους
Οι ήχοι μπορεί να τρομάξουν τα γατάκια και να τα αγχώσουν, οπότε συνεχίστε να τους εισαγάγετε σε νέους θορύβους ενώ τα καθησυχάζετε. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ήχους όπως το πλυντήριο, η μουσική ή το πιστολάκι. Φροντίστε να εισαγάγετε νέους ήχους μόνο όταν το γατάκι φαίνεται να αισθάνεται άνετα με αυτό.
Αφήστε το γατάκι σας να εξερευνήσει
Το γατάκι σας θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια ποικιλία από εδάφη. Μπορείτε να το βοηθήσετε να εγκλιματιστεί παρουσιάζοντάς του προσεκτικά σκάλες, ένα δέντρο για αναρρίχηση εσωτερικού χώρου και μια σειρά επιφανειών.
Κάντε το γατάκι σας να συνηθίσει να το πιάνουν
Ο κτηνίατρός σας θα θέλει να κάνει στο γατάκι σας λεπτομερή έλεγχο. Για να αποφύγετε να ταραχτούν από αυτό, είναι καλύτερο να κάνετε προσεκτικά το γατάκι σας να συνηθίσει να το σηκώνουν και να το πιάνουν σε όλο του το σώμα.
Παίξτε με το γατάκι σας
Περάστε χρόνο παίζοντας παιχνίδια που ενθαρρύνουν με ήπιο τρόπο το γατάκι σας να εμφανίζει φυσικές συμπεριφορές, όπως το να καταδιώκει, να πηδά και να αρπάζει.
Κοινωνικοποίηση γάτας
Η κοινωνικοποίηση θα πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να μπορέσει να εξελιχθεί σε μια γεμάτη αυτοπεποίθηση, ακόμα και ήρεμη, ενήλικη γάτα. Μάθετε πώς μπορείτε να κοινωνικοποιήσετε το γατάκι σας.
Η πρώτη επίσκεψη της νεαρής γάτας σας στον κτηνίατρο
Είναι πολύ σημαντικό να πάτε το γατάκι σας στον κτηνίατρο για έναν έλεγχο αφού περάσει μερικές ημέρες εγκατάστασης μαζί σας. Με το να είστε καλά προετοιμασμένοι, μπορείτε για εξασφαλίσετε ότι θα είναι μια θετική εμπειρία για το γατάκι σας. Και μπορείτε να επωφεληθείτε της ευκαιρία για να μάθετε περισσότερα για το πώς να το φροντίζετε.
Το γατάκι σας μπορεί να νιώθει ανήσυχο από την μετακόμισή του σε νέο σπίτι, αλλά μπορείτε να το βοηθήσετε να παραμείνει ήρεμο. Να κινήστε πάντα αργά και απαλά και να το χειρίζεστε με προσοχή. Να χρησιμοποιείτε απαλή φωνή και να το καθησυχάζετε πολύ καθώς του παρουσιάζετε σταδιακά νέα μέρη, ήχους και μυρωδιές. Και φροντίστε να κρατήσετε τον αριθμό των επισκεπτών στο ελάχιστο αρχικά.
Η ημερήσια ρουτίνα της γάτας σας
Οι πρώτες ημέρες και εβδομάδες θα επηρεάσουν την ενσωμάτωση του νέου κατοικιδίου στην οικογένειά σας και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του σε μια υγιή και κοινωνική γάτα. Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να δημιουργήσετε συνήθειες που θα εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για το γατάκι σας.
Τάισμα
Ακολουθήστε την ίδια ρουτίνα με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της γάτας σας, στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε σταδιακά στη δική σας ρουτίνα. Υπάρχουν τρεις κύριες επιλογές:
- Σερβίρετε την ημερήσια μερίδα ξηράς τροφής της γάτας σας και αφήστε τη να τρώει όποτε θέλει.
- Προσφέρετε πολλά μικρά γεύματα στη διάρκεια της ημέρας.
- Τοποθετήστε μια μικρότερη μερίδα ξηράς τροφής για ελεύθερο τάισμα και σερβίρετε υγρή τροφή σε συγκεκριμένες ώρες.
Όποια επιλογή και αν κάνετε, θα πρέπει να την τηρείτε, ώστε το γατάκι να ξέρει τι θα περιμένει.
Παιχνίδι
Φροντίστε κάθε μέλος της οικογένειας να περνάει χρόνο παίζοντας και δημιουργώντας σύνδεση με το γατάκι σας. Ο χώρος παιχνιδιού είναι το πιο σημαντικό μέρος της περιοχής του και χρειάζεται χώρο για να τρέχει, να σκαρφαλώνει και να κρύβεται. Στις γάτες αρέσουν πολύ τα ψηλά σημεία, οπότε εάν δεν υπάρχουν αρκετά για να σκαρφαλώσουν, αξίζει να αγοράσετε ένα γατόδεντρο.
Συμπεριφορά και εκπαίδευση
Παρότι είναι σημαντικό να είστε πάντα ευγενικοί με το γατάκι σας, χρειάζεται να κατανοεί τα όρια. Ένα από τους καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπίσετε την απαράδεκτη συμπεριφορά όπως το ψάξιμο στα σκουπίδια είναι να του τραβήξετε την προσοχή με ένα παιχνίδι και να επαναλάβετε την ίδια εντολή.
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Άσκηση
Μια από τις πιο δραστήριες στιγμές της ημέρας για τις γάτες είναι το βράδυ. Το γατάκι σας θα ευχαριστηθεί το παιχνίδι μαζί σας εκείνη την ώρα και θα το βοηθήσει να κουραστεί ώστε να προετοιμαστεί για ύπνο. Μια άλλη δραστήρια στιγμή για τις γάτες είναι η αυγή. Αν δεν συνηθίζετε να ξυπνάτε πρωί, δοκιμάστε ένα παζλ ταΐσματος ώστε να διασκεδάζει μόνη της νωρίς το πρωί.
Θέση του κρεβατιού
Βάλτε το κρεβάτι της νεαρής γάτας σας στο μέρος όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε καθ' όλην τη διάρκεια της ενηλικίωσης επειδή, αφού αρχίσει να κοιμάται κάπου, δεν θα είναι εύκολο να του αλλάξετε θέση. Αν και το κρεβάτι της νεαρής γάτας σας πρέπει να είναι σε ένα ήσυχο μέρος, είναι καλύτερα να είναι αρκετά κοντά στο σαλόνι σας καθώς θα της αρέσει να σας βλέπει.
Συνέπεια
Βεβαιωθείτε ότι το γατάκι σας έχει όλα όσα χρειάζεται, όπως πρόσβαση στη λεκάνη γάτας, φρέσκο νερό, τροφή, ένα αγαπημένο παιχνίδι και μια κουβέρτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα σήμα, π.χ. σβήστε ή χαμηλώστε τα φώτα, για να δείξετε ότι έχει έρθει η ώρα για ύπνο. Μπορεί να κλαίει τις πρώτες νύχτες, αλλά σύντομα θα μάθει ότι θα επιστρέψετε το πρωί και θα νιώθει ασφαλές στη ρουτίνα του.
Τα γατάκια μπορούν να βγουν έξω με την επίβλεψή σας, αφού κάνουν τους πρώτους επαναληπτικούς εμβολιασμούς τους, περίπου στην ηλικία των τεσσάρων μηνών. Ωστόσο, δεν μπορούν να βγουν έξω χωρίς επίβλεψη μέχρι να γίνουν περίπου έξι μηνών.
Εκτός από τον πλήρη εμβολιασμό, θα πρέπει να φροντίσετε για τα εξής:
- Το γατάκι σας θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο, με τη χρήση μικροτσίπ ή κολάρου και ετικέτας ταυτότητας που τοποθετούνται σωστά.
- Ο κήπος σας πρέπει να είναι ασφαλής για γατάκια.
- Για να μπορείτε να ενθαρρύνετε το γατάκι σας να επιστρέψει στο σπίτι, θα πρέπει να γνωρίζετε τα αγαπημένα του πράγματα.
Πριν αφήσετε το γατάκι σας να βγει εκτός σπιτιού χωρίς επίβλεψη, θα πρέπει να το έχετε στειρώσει για να αποφύγετε τυχόν ανεπιθύμητες γέννες.
Η πρώτη φορά που θα βγει το γατάκι σας έξω από το σπίτι μπορεί να είναι αγχωτική. Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα έχει μια θετική εμπειρία:
- Επιλέξτε μια ώρα που επικρατεί ησυχία και φροντίστε να μην υπάρχουν παιδιά ή άλλα κατοικίδια.
- Βγάλτε το γατάκι έξω πριν από την ώρα του βραδινού φαγητού, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τροφή του ως δέλεαρ για να μπει ξανά στο σπίτι.
- Περπατήστε κοντά στο γατάκι σας, καθώς εκείνο εξερευνά το νέο περιβάλλον, για να μην χαθεί.
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή ώστε να μπορεί να δει πώς θα μπει και πάλι στο σπίτι.