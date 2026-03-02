Είναι σημαντικό να είστε πλήρως προετοιμασμένοι πριν παραλάβετε το γατάκι σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι σας και φροντίστε να διαμορφώσετε έναν χώρο με όλα όσα θα χρειαστεί το γατάκι σας, όπως το κρεβάτι του, τα μπολ με το φαγητό και το νερό του, τη λεκάνη και τα παιχνίδια του.



Επίσης, θα χρειαστείτε μια τσάντα μεταφοράς για να μεταφέρετε το γατάκι σας, καθώς και μια μικρή ποσότητα από την τροφή που του έδιναν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του. Συνιστάται ακόμη να βρείτε έναν κτηνίατρο που εμπιστεύεστε και να κλείσετε ένα ραντεβού για να κάνετε έναν ιατρικό έλεγχο στο γατάκι σας λίγες ημέρες αφού το παραλάβετε.

