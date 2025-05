Ρουτίνα για γατάκια: Απογαλακτισμός – 1 έως 4 μηνών

3. Give them a taste of their mum’s food

Moistening ROYAL CANIN® Mother & Babycat kibbles to make a thick gruel that is easy for kittens to ingest is the first step in starting the natural weaning process. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία για να μουσκέψετε τις κροκέτες και φροντίστε να δίνετε στο γατάκι την τροφή μόλις την φτιάξετε, καθώς οι γάτες δεν προτιμούν το φαγητό που δεν είναι φρέσκο.