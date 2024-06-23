Υγιεινή διατροφή ακριβείας για γάτες
Κάθε σύνθεση έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει μια διατροφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της υγείας του κατοικίδιού σας, ανεξαρτήτως φυλής, ηλικίας ή τρόπου ζωής.
0-1 έτους
Γατάκι
Θρεπτικές συνθέσεις που βοηθούν στη διαμόρφωση της φυσικής άμυνας της νεαρής γάτας, υποστηρίζουν την υγιή ανάπτυξη και βοηθούν στην ανάπτυξη του πεπτικού συστήματος.
1 - 7 ετών
Ενήλικες γάτες
Προσαρμοσμένη διατροφή για τις ανάγκες του οργανισμού της γάτας σας και την ικανοποίηση της γεύσης της.
7 - 12 ετών
Ώριμες γάτες
Πλήρεις διατροφικές συνθέσεις, σχεδιασμένες για τη φροντίδα της υγείας της γάτας σας, καθώς τα επίπεδα ενέργειας και δραστηριότητάς της αλλάζουν με την ηλικία.
12 ετών +
Ηλικιωμένες γάτες
Συνθέσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές διατροφικές ανάγκες μιας ηλικιωμένης γάτας.
Έχετε καθαρόαιμη γάτα;
Ανακαλύψτε τα παρασκευάσματα που έχουμε σχεδιάσει για να ικανοποιήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες της φυλής σας.