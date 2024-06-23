Υγιεινή διατροφή ακριβείας για γάτες

Κάθε σύνθεση έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει μια διατροφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της υγείας του κατοικίδιού σας, ανεξαρτήτως φυλής, ηλικίας ή τρόπου ζωής.

Προϊόντα Λιανικής για γάτες
0-1 έτους

Γατάκι

Θρεπτικές συνθέσεις που βοηθούν στη διαμόρφωση της φυσικής άμυνας της νεαρής γάτας, υποστηρίζουν την υγιή ανάπτυξη και βοηθούν στην ανάπτυξη του πεπτικού συστήματος.
Προϊόντα για γατάκια
1 - 7 ετών

Ενήλικες γάτες

Προσαρμοσμένη διατροφή για τις ανάγκες του οργανισμού της γάτας σας και την ικανοποίηση της γεύσης της.
Προϊόντα για ενήλικες γάτες
7 - 12 ετών

Ώριμες γάτες

Πλήρεις διατροφικές συνθέσεις, σχεδιασμένες για τη φροντίδα της υγείας της γάτας σας, καθώς τα επίπεδα ενέργειας και δραστηριότητάς της αλλάζουν με την ηλικία.
Προϊόντα για ώριμες γάτες
12 ετών +

Ηλικιωμένες γάτες

Συνθέσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές διατροφικές ανάγκες μιας ηλικιωμένης γάτας.
Προϊόντα για ηλικιωμένες γάτες
Τροφή για καθαρόαιμες γάτες

Έχετε καθαρόαιμη γάτα;

Ανακαλύψτε τα παρασκευάσματα που έχουμε σχεδιάσει για να ικανοποιήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες της φυλής σας.
