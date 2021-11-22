Ας μιλήσουμε για το Σιχ Τσου
Με ένα όνομα που σημαίνει «μικρό λιοντάρι» στα μανδαρινικά, μπορεί να υπάρχουν λίγοι σκύλοι που να έχουν ποιο εύστοχο όνομα από το Σιχ Τσου. Εκτός από την υπέροχη χαίτη τους με τις μακριές γυαλιστερές μπούκλες, έχουν επίσης μια υπερήφανη, σχεδόν βασιλική, συμπεριφορά που ταιριάζει στην καταγωγή τους ως κατοικίδια των Κινέζων αυτοκρατόρων. Η ομοιότητα, όμως, τελειώνει εδώ. Τα Σιχ Τσου έχουν εκτραφεί για να είναι ζώα συντροφιάς, είναι ευγενικοί οικιακοί σκύλοι που δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τους κηδεμόνες τους. Αντί για παλάτι, το μόνο που χρειάζονται πραγματικά είναι ένα τρυφερό σπίτι.
Επίσημο όνομα: Σιχ Τσου
Άλλα ονόματα: Σίτσου, Θιβετιανός Λιοντόσκυλος, Κινέζικος Λιοντόσκυλος, Χρυσάνθεμο
Προέλευση: Θιβέτ/Κίνα
Τάσεις για σάλια1 out of 5
Ανάγκες για περιποίηση τριχώματος4 out of 5
Επίπεδο αποβολής τριχών3 out of 5
Τάσεις να γαβγίζει3 out of 5
Επίπεδο ενέργειας*5 out of 5
Συμβατότητα με άλλα κατοικίδια4 out of 5
Ζεστός καιρός1 out of 5
Κρύος καιρός2 out of 5
Κατάλληλο για διαμέρισμα5 out of 5
Μπορεί να μείνει μόνος*2 out of 5
Οικογενειακό κατοικίδιο;*4 out of 5
|Αρσενικός
|Θηλυκός
|Ύψος
|Ύψος
|23 - 26.5 cm
|23 - 26.5 cm
|Βάρος
|Βάρος
|4.5 - 8 kg
|4.5 - 8 kg
|Ηλικία ενήλικου
|10 μηνών έως 8 ετών
|Ώριμη ηλικία
|Ηλικία ηλικιωμένου
|8 έως 12 ετών
|12 έως 20 ετών
|Ηλικία νεογέννητου
|Από τη γέννηση μέχρι τους 2 μήνες
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Γνωρίστε το Σιχ Τσου
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φυλή
Με την περίφημη κληρονομιά τους, τα Σιχ Τσου είχαν πάντα κάτι το εξωτικό. Εξαιτίας της καταγωγής τους από τα αυτοκρατορικά ανάκτορα της Κίνας, όπου ζούσε αποκλειστικά η συγκεκριμένη φυλή για αρκετούς αιώνες, πολλοί ήταν εκείνοι που θα θεωρούσαν ιερά. Γι' αυτό, άλλωστε, υπήρχε πάντα ένα είδος ευλάβειας σε ό,τι αφορά αυτούς τους σκύλους.
Οπωσδήποτε, αυτή η ζωηρή φυλή έχει μια ιδιαίτερη γοητεία. Εκτός από το ταμπεραμέντο του που το κάνει πιστό, στοργικό και πράο, το Σιχ Τσου έχει επίσης μια φυσική ευφυΐα. Και φυσικά μια υπέροχη εμφάνιση που θυμίζει λιοντάρι.
Τα Σιχ Τσου είναι διάσημα για τις μακριές, μεταξένιες μπούκλες τους και είναι γεγονός ότι το τρίχωμά τους απαιτεί αρκετή περιποίηση. Είναι κι αυτό ένα κομμάτι της ευχαρίστησης που προσφέρει η συγκεκριμένη φυλή. Επίσης, καθώς απαιτούν ελάχιστη άσκηση σε σύγκριση με πολλούς άλλους σκύλους, έχουν και λιγότερες απαιτήσεις από άλλες απόψεις. Με μέγιστο βάρος 8 κιλών (17,5 λίβρες), το μικρό μέγεθος του Σιχ Τσου σημαίνει ότι θα ταιριάζει και στα περισσότερα οικιακά περιβάλλοντα.
Τα Σιχ Τσου έχουν ισχυρό χαρακτήρα, οπότε η εκπαίδευσή τους μπορεί να αποδειχτεί κάπως δύσκολη στην αρχή. Ωστόσο, με λίγη ήρεμη πειθώ και πολλή ενθάρρυνση, εξελίσσονται σε ενήλικους σκύλους με πολύ καλή συμπεριφορά. Τα Σιχ Τσου έχουν επίσης μεγάλο προσδόκιμο ζωής, καθώς μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 έτη.
Δεδομένων όλων αυτών, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι δημοφιλή μεταξύ των διασημοτήτων. Μεταξύ των πολλών γνωστών ονομάτων που έχουν ένα Σιχ Τσου είναι η Mariah Carey, η Beyoncé, ο Colin Farrell, ο Bill Gates και ακόμη και η βασίλισσα Elizabeth II. Συνοψίζοντας, λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ικανοποιητική φυλή μικρόσωμου σκύλου - και μια που είναι, πράγματι, κατάλληλη για έναν αυτοκράτορα.
2 γεγονότα σχετικά με το Σιχ Τσου
1. Τι σημαίνει το όνομα;
Αναρωτιέστε πώς προφέρεται το όνομα Σιχ Τσου; Λοιπόν, στα δυτικά, προφέρεται "sheed-zoo" ή "sheet-su" - χωρίς να υπονοείται κάποια βρισιά. Στην Κίνα, ωστόσο, προφέρεται ως "σερ ζερ".
2. Ένα σκύλος με τη δύναμη των λουλουδιών
Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός για τα Σιχ Τσου είναι ότι, μερικές φορές, τα αποκαλούν «Χρυσάνθεμα». Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ομοιότητά τους με το λουλούδι, αλλά και στο γεγονός ότι τα χρυσάνθεμα είναι ένα σημαντικό πολιτισμικό σύμβολο στην Κίνα.
Ιστορία της φυλής
Ως φυλή με παρουσία που ξεπερνάει τα 1.000 χρόνια, τα Σιχ Τσου έχουν μια μακρά και λαμπρή ιστορία, και μια εντυπωσιακή κληρονομιά. Για πολλούς αιώνες, ανήκαν αποκλειστικά στους αυτοκράτορες της Κίνας και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν έξω από το παλάτι να έχει τέτοιον σκύλο.
Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω, το Σιχ Τσου θεωρείται ότι έχει τις ρίζες του στο γειτονικό Θιβέτ. Η ιστορία λέει ότι αυτή η φυλή πολύ μικρόσωμων, κομψών σκύλων αναπτύχθηκε από τους Θιβετιανούς μοναχούς, οι οποίοι τα πρόσφεραν πιθανότατα ως δώρα στους Κινέζους αυτοκράτορες. Σε κάθε περίπτωση, το Σιχ Τσου φαίνεται να είναι διασταύρωση δύο σινοθηβετικών φυλών (Λάσα Άπσο και Πεκινουά) και ενός άλλου θιβετιανού είδους.
Καθώς ήταν η αγαπημένη φυλή πολλών διαδοχικών αυτοκρατόρων, τα Σιχ Τσου έζησαν την υψηλή ζωή στο παλάτι για εκατοντάδες χρόνια, αλλά ήταν ελάχιστα γνωστά έξω από την αυτοκρατορική αυλή. Στην πραγματικότητα, η φυλή σχεδόν εξαφανίστηκε στις αρχές του 1900. Ωστόσο, κατάφερε να ανακάμψει και τελικά τα Σιχ Τσου άρχισαν να γίνονται γνωστά στον έξω κόσμο τη δεκαετία του 1930.
Αρχικά, δημιουργήθηκαν σύλλογοι για τη φυλή στο Πεκίνο και, αργότερα, στην Αγγλία όπου η φυλή βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο. Στις δεκαετίες του 1940 και του 1950, η δημοτικότητα των Σιχ Τσου εξαπλώθηκε και στις ΗΠΑ, όπου αναγνωρίστηκαν από το αμερικανικό Kennel Club το 1969. Σήμερα, είναι μία από τις δημοφιλέστερες φυλές μικρόσωμων σκύλων στον κόσμο.
Από το κεφάλι μέχρι την ουρά
Φυσικά χαρακτηριστικά του Σιχ Τσου
1.Κεφάλι
2.Πρόσωπο
3.Σώμα
4.Ουρά
5.Τρίχωμα
Πράγματα που πρέπει να προσέχετε
Από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της φυλής έως μια γενική επισκόπηση της υγείας, παρατίθενται μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το Σιχ Τσου σας
Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν προβλήματα στα μάτια
Παρότι τα λαμπερά καστανά μάτια τους είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα Σιχ Τσου μπορεί να παρουσιάσουν διάφορα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Μεταξύ των προβλημάτων που μπορεί να παρουσιάσουν είναι ο καταρράκτης, η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η ξηρότητα κερατοειδούς, η γενική φλεγμονή και μια εκφυλιστική πάθηση που ονομάζεται προοδευτική ατροφία του αμφιβληστροειδούς. Επίσης, λόγω του σχήματός τους που προεξέχει, τα μάτια τους μπορούν εύκολα να γρατσουνιστούν ή να τραυματιστούν. Η καλύτερη συμβουλή; Ελέγχετε καθημερινά για οτιδήποτε ασυνήθιστο και, με το πρώτο σημάδι, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Είναι σημαντικό να κρατάτε τα μαλλιά τους έξω από τα μάτια τους, δένοντάς τα ψηλά ή κουρεύοντάς τα κοντά.
Μπορεί να είναι επιρρεπές σε αναπνευστικά προβλήματα
Λόγω του σχήματος που έχει το κεφάλι, το πρόσωπο και η αναπνευστική οδός τους, τα Σιχ Τσου είναι γνωστά ως «βραχυκέφαλη» φυλή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι επιρρεπή σε αναπνευστικές δυσκολίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε λιποθυμικά επεισόδια. Για τον λόγο αυτό, τα Σιχ Τσου δεν πρέπει να ασκούνται υπερβολικά. Επίσης, δεν ανέχονται τη θερμότητα. Σε συνδυασμό με το πλούσιο τρίχωμά τους, τα Σιχ Τσου απλώς δεν αντέχουν τον ζεστό καιρό. Γι' αυτό, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βόλτες θα πρέπει να γίνονται είτε πολύ νωρίς το πρωί είτε στο τέλος της ημέρας, όταν η θερμοκρασία έχει πέσει. Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή υγεία του σκύλου σας, να απευθύνεστε πάντα σε υπεύθυνους και αξιόπιστους εκτροφείς και να ζητάτε τη συμβουλή του κτηνίατρού σας, όποτε είναι απαραίτητο.
Και προσέξτε για τυχόν αλλεργίες στον σκύλο σας
Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το Σιχ Τσου είναι μία από τις φυλές που έχουν προδιάθεση για ατοπική δερματίτιδα, μια υπερευαισθησία σε περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, όπως η γύρη, τα ακάρεα κ.λπ. Επίσης, ο κνησμός που προκαλείται μπορεί στη συνέχεια να περιπλακεί από δευτερογενείς λοιμώξεις. Γι' αυτό, συνιστάται να παρακολουθείτε στενά τη δερματική υγεία του Σιχ Τσου σας. Το γλείψιμο των ποδιών, το τρίψιμο του προσώπου και οι επαναλαμβανόμενες μολύνσεις των αυτιών είναι τα πιο συνηθισμένα σημάδια αλλεργιών. Αν ο σκύλος σας εμφανίζει κάποιο από αυτά τα σημάδια, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. Δυστυχώς, η διαχείριση ενός αλλεργικού σκύλου δεν είναι εύκολη, αλλά τα φαρμακευτικά σαμπουάν, η ειδική δίαιτα και συγκεκριμένες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης.
Υγιεινή δίαιτα, πιο υγιής σκύλος
Όταν επιλέγετε φαγητό για ένα Σιχ Τσου, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη: την ηλικία, τον τρόπο ζωής, το επίπεδο δραστηριότητας, τη φυσιολογική κατάσταση και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ασθενειών ή ευαισθησιών. Η τροφή παρέχει ενέργεια για την κάλυψη των ζωτικών λειτουργιών ενός σκύλου και μια πλήρης διατροφική φόρμουλα θα πρέπει να περιέχει μια προσαρμοσμένη ισορροπία θρεπτικών ουσιών για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή περίσσεια στη διατροφή, τα οποία και τα δύο θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον σκύλο. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα καθαρό και φρέσκο νερό για την υποστήριξη της υγείας του ουροποιητικού συστήματος του Σιχ Τσου. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, και ειδικά όταν βγάζετε έξω τον σκύλο σας για άσκηση, θα πρέπει να έχετε μαζί σας νερό και να κάνετε συχνά διαλείμματα για νερό. Οι παρακάτω συστάσεις αφορούν υγιή ζώα. Αν ο σκύλος σας έχει προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας, ο οποίος θα σας δώσει μια ειδική κτηνιατρική δίαιτα.
Οι απαιτήσεις ενός κουταβιού Σιχ Τσου, από άποψη ενέργειας, πρωτεΐνης, ανόργανων στοιχείων και βιταμινών είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές ενός ενήλικου σκύλου. Χρειάζονται ενέργεια και θρεπτικές ουσίες για να διατηρήσουν το σώμα τους, αλλά και να το μεγαλώσουν και να το χτίσουν. Μέχρι να γίνει 10 μηνών, το ανοσοποιητικό σύστημα του κουταβιού Σιχ Τσου αναπτύσσεται σταδιακά. Ένα σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών - συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Ε - μπορεί να βοηθήσει στη στήριξη της φυσικής τους άμυνας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μεγάλων αλλαγών, ανακαλύψεων και νέων συναντήσεων. Οι πεπτικές του λειτουργίες είναι επίσης διαφορετικές από ένα ενήλικο Σιχ Τσου: το πεπτικό σύστημά του δεν είναι ακόμα ώριμο, επομένως είναι σημαντικό να παρέχουμε εξαιρετικά εύπεπτες πρωτεΐνες που θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Τα πρεβιοτικά, όπως οι φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος βοηθώντας στην εξισορρόπηση της εντερικής χλωρίδας, με αποτέλεσμα την καλή ποιότητα των κοπράνων.
Ομοίως, τα δόντια ενός κουταβιού – ξεκινώντας από τα νεογιλά δόντια ή τα πρώτα δόντια και μετά τα μόνιμα δόντια – είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του μεγέθους, του σχήματος και της υφής της κροκέτας. Η διατήρηση της δερματικής υγείας απαιτεί θρεπτικές ουσίες, όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA-DHA), βιταμίνη Α και έλαιο βοράγου. Αυτή η φάση έντονης ανάπτυξης σημαίνει επίσης υψηλές ενεργειακές ανάγκες, επομένως η τροφή πρέπει να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια (εκφρασμένη σε Kcal/100 g τροφής), ενώ οι συγκεντρώσεις όλων των άλλων θρεπτικών ουσιών θα είναι επίσης υψηλότερες από τις κανονικές σε μια ειδικά διαμορφωμένη τροφή ανάπτυξης. Συνιστάται να χωρίζετε την ημερήσια δόση σε τρία γεύματα την ημέρα έως ότου συμπληρώσουν τους έξι μήνες και, στη συνέχεια, να αλλάξετε σε δύο γεύματα την ημέρα.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είναι σημαντικό να αποφεύγετε να ταΐζετε τα Σιχ Τσου ανθρώπινες τροφές ή λιπαρά σνακ. Αντίθετα, επιβραβεύστε τα με μια κροκέτα που θα την πάρετε από τη δόση φαγητού τους και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες ταΐσματος που αναγράφονται στη συσκευασία, προκειμένου να αποτρέψετε την υπερβολική αύξηση βάρους.
Οι κύριοι διατροφικοί στόχοι για τα ενήλικα Σιχ Τσου είναι:
Διατήρηση της υγείας και της ομορφιάς του δέρματος και του τριχώματος με την εμπλουτισμένη προσθήκη απαραίτητων λιπαρών οξέων (ειδικά EPA-DHA), απαραίτητα αμινοξέα και βιταμίνες Β για την υποστήριξη του της λειτουργίας του επιδερμικού φραγμού
Η διατήρηση ενός ιδανικού σωματικού βάρους χρησιμοποιώντας εξαιρετικά εύπεπτα συστατικά και κρατώντας σε λογικά επίπεδα την περιεκτικότητα λίπους.
Οι σκύλοι μικρόσωμης φυλής είναι γνωστοί ότι είναι απαιτητικοί στο φαγητό. Η αποκλειστική φόρμουλα και τα αρώματα, καθώς και το μέγεθος κροκέτας με ιδιαίτερη υφή, θα τονώσουν την όρεξή τους. Οι σκύλοι μικρόσωμης φυλής είναι επίσης επιρρεπής στη δημιουργία ουρόλιθων, μια δίαιτα που υποστηρίζει ένα υγιές ουροποιητικό σύστημα συνιστάται.
Για τα Σιχ Τσου που ζουν κυρίως εντός σπιτιού, οι εξαιρετικά εύπεπτες πρωτεΐνες, η κατάλληλη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και οι πηγές υδατανθράκων πολύ υψηλής ποιότητας θα βοηθήσουν στη μείωση της οσμής και του όγκου των κοπράνων. Ο τρόπος ζωής εντός σπιτιού σημαίνει συχνά λιγότερη άσκηση, γι' αυτό μια προσαρμοσμένη περιεκτικότητα σε θερμίδες, που καλύπτει τις μειωμένες ενεργειακές ανάγκες, και μια διατροφή που περιέχει L-καρνιτίνη, η οποία προάγει τον μεταβολισμό του λίπους, μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση ενός ιδανικού βάρος. Εκτός από τη ζωή εντός σπιτιού, η στείρωση είναι επίσης ένας παράγοντας για τα υπέρβαρα σκυλιά.
Μετά τα 8 χρόνια, τα Σιχ Τσου αρχίζουν να εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια γήρανσης. Μια φόρμουλα εμπλουτισμένη με αντιοξειδωτικά θα βοηθήσει στη διατήρηση της ζωτικότητάς τους και μια προσαρμοσμένη περιεκτικότητα σε φώσφορο θα υποστηρίξει την καλή λειτουργία των νεφρών. Η γήρανση συνοδεύεται επίσης από μεταβολές στην ικανότητα πέψης και τις διατροφικές απαιτήσεις, συνεπώς η τροφή για τα ηλικιωμένα Σιχ Τσου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και Ε. Αυτές οι θρεπτικές ουσίες έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, βοηθώντας στην προστασία των κυττάρων του σώματος ενάντια στις βλαβερές συνέπειες του οξειδωτικού στρες που συνδέεται με τη γήρανση
Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας. Σε αντίθεση με μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση, η μείωση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη στα τρόφιμα φέρνει μικρό όφελος στον περιορισμό της νεφρικής ανεπάρκειας. Επιπλέον, οι σκύλοι μεγαλύτερης ηλικίας δεν αξιοποιούν τις πρωτεΐνες που προσλαμβάνουν από τη διατροφή τους εξίσου καλά με τους σκύλους μικρότερης ηλικίας. Η μείωση της περιεκτικότητας σε φώσφορο είναι ένας καλός τρόπος για την επιβράδυνση της σταδιακής επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας.
Υψηλότερη αναλογία των ιχνοστοιχείων σιδήρου, ψευδαργύρου και μαγγανίου για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του δέρματος και του τριχώματος
Μεγαλύτερη ποσότητα πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (ωμέγα-3 και ωμέγα-6) για τη διατήρηση της ποιότητας του τριχώματος. Οι σκύλοι μπορούν παράγουν κανονικά αυτά τα λιπαρά οξέα, αλλά η γήρανση μπορεί να επηρεάσει αυτή τη φυσιολογική διαδικασία.
Καθώς μεγαλώνουν, οι σκύλοι παρουσιάζουν συχνότερα οδοντικά προβλήματα. Για να συνεχίσουν να τρώνε επαρκείς ποσότητες, το μέγεθος, το σχήμα και η υφή της κροκέτας τους πρέπει να προσαρμοστεί στη σιαγόνα τους.
Φροντίδα για το Σιχ Τσου σας
Συμβουλές για την περιποίηση του τριχώματος, την εκπαίδευση και την άσκηση
Παρόλο που εκτράφηκαν ως σκύλοι συντροφιάς, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούν λιγότερη άσκηση από τις περισσότερες φυλές, τα Σιχ Τσου δεν παύουν να είναι αρκετά δραστήρια. Είναι επίσης αρκετά κοινωνικά ζώα. Ως εκ τούτου, το Σιχ Τσου θα επωφεληθεί από σύντομους περιπάτους, μερικές φορές την ημέρα, για να κρατιέται σε φόρμα και να είναι υγιή και για την υποστήριξη της ψυχικής ευεξίας του. Απλώς έχετε τον νου σας για άλλους μεγαλύτερους σκύλους που μπορεί να είναι πιο ζωηροί από ό,τι σκοπεύουν να είναι. Για την προστασία του Σιχ Τσου, το πάρκο σκύλων είναι καλύτερο να αποφεύγεται. Δεδομένου ότι αυτή είναι μια φυλή που δεν τα πάει καλά σε ακραίο ζεστό ή κρύο καιρό, η άσκηση του Σιχ Τσου θα πρέπει να οργανωθεί ανάλογα. Οι περιπέτειες εξωτερικού χώρου θα πρέπει να υποστηρίζονται με παιχνίδια εντός σπιτιού για να ικανοποιήσουν τη φυσική παιχνιδιάρικη προσωπικότητα του Σιχ Τσου.
Το Σιχ Τσου έχει πλούσιο διπλό τρίχωμα και η περιποίηση που απαιτεί εξαρτάται από το μήκος του. Αν επιλέξετε να κρατήσετε το τρίχωμά του μακρύ, θα απαιτεί λιγότερη φροντίδα. Στην ιδανική περίπτωση, το Σιχ Τσου σας χρειάζεται ένα καλό βούρτσισμα κάθε μέρα. Για να αποφύγετε τη δημιουργία κόμπων, φροντίστε να βουρτσίζετε καλά το τρίχωμα, φτάνοντας μέχρι το δέρμα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού θα πρέπει είτε να είναι δεμένα είτε να κοπούν κοντά για λόγους προστασίας των ματιών. Τα Σιχ Τσου με τρίχωμα μεσαίου μήκους απαιτούν περιποίηση κάθε δύο μέρες και τα κοντότριχα κάθε τρεις. Η αποβολή τριχών στο Σιχ Τσου δεν είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο και μπορεί να είναι και μικρότερη. Συνιστάται ένα μηνιαίο μπάνιο, και το βούρτσισμα των δοντιών, το κόψιμο των νυχιών και το καθάρισμα των αυτιών θα πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος της τακτικής ρουτίνας.
Αν και είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά έξυπνα, τα Σιχ Τσου έχουν επίσης πεισματάρικο χαρακτήρα, πράγμα μπορεί να κάνει την εκπαίδευση κάπως δύσκολη μερικές φορές. Γι' αυτό, είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε με μαθήματα για κουτάβια. Καθώς μερικές φορές μπορεί να δυσκολεύονται με την εκπαίδευση στο σπίτι, μπορεί να χρειαστείτε λίγο περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, με λίγη υπομονή και άφθονη θετική ενθάρρυνση, σύντομα θα τα καταφέρουν. Όταν είσαι τόσο μικρός όσο ένα Σιχ Τσου, ο κόσμος μπορεί να φαίνεται σαν ένα μεγάλο μέρος, επομένως συνιστάται επίσης η πρώιμη κοινωνικοποίηση με νέους ανθρώπους, κατοικίδια και τοποθεσίες.
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Τα πάντα για το Σιχ Τσου
Τα σκυλιά Σιχ Τσου γαβγίζουν πολύ;
Είναι αλήθεια ότι το Σιχ Τσου μπορεί να είναι μια φυλή που είναι επιρρεπής στο γάβγισμα. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο επειδή τους αρέσει να επικοινωνούν. Καθώς τα Σιχ Τσου γαβγίζουν συχνά σε περαστικούς ανθρώπους ή σκύλους, μια μικρή επένδυση σε κουρτίνες ή στόρια μπορεί να βοηθήσει. Η θετική πλευρά του πράγματος είναι ότι αυτοί οι μικροί σκύλοι αγκαλιάς είναι επίσης καλοί φύλακες.
Στα Σιχ Τσου τους αρέσουν οι αγκαλιές;
Η απάντηση είναι οπωσδήποτε ναι. Καθώς τα Σιχ Τσου εκτράφηκαν ως ζώα συντροφιάς και επιτελούν αυτόν τον ρόλο εδώ και αιώνες, δημιουργούν στενούς δεσμούς με τις ανθρώπινες οικογένειές τους. Το Σιχ Τσου έχει επίσης ένα φιλικό και στοργικό ταμπεραμέντο και θα τα πάει πολύ καλά έχοντας την προσοχή των κηδεμόνων τους.
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Πηγές
- Κτηνιατρικά Κέντρα Αμερικής https://vcahospitals.com/
- Εγκυκλοπαίδεια για τον σκύλο της Royal Canin. Έκδοση 2010 και 2020
- Νοσοκομείο Κατοικιδίων Banfield https://www.banfield.com/
- Βιβλίο προϊόντων BHN της Royal Canin
- Αμερικανική Κυνολογική Λέσχη https://www.akc.org/
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