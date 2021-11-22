Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φυλή



Με την περίφημη κληρονομιά τους, τα Σιχ Τσου είχαν πάντα κάτι το εξωτικό. Εξαιτίας της καταγωγής τους από τα αυτοκρατορικά ανάκτορα της Κίνας, όπου ζούσε αποκλειστικά η συγκεκριμένη φυλή για αρκετούς αιώνες, πολλοί ήταν εκείνοι που θα θεωρούσαν ιερά. Γι' αυτό, άλλωστε, υπήρχε πάντα ένα είδος ευλάβειας σε ό,τι αφορά αυτούς τους σκύλους.

Οπωσδήποτε, αυτή η ζωηρή φυλή έχει μια ιδιαίτερη γοητεία. Εκτός από το ταμπεραμέντο του που το κάνει πιστό, στοργικό και πράο, το Σιχ Τσου έχει επίσης μια φυσική ευφυΐα. Και φυσικά μια υπέροχη εμφάνιση που θυμίζει λιοντάρι.

Τα Σιχ Τσου είναι διάσημα για τις μακριές, μεταξένιες μπούκλες τους και είναι γεγονός ότι το τρίχωμά τους απαιτεί αρκετή περιποίηση. Είναι κι αυτό ένα κομμάτι της ευχαρίστησης που προσφέρει η συγκεκριμένη φυλή. Επίσης, καθώς απαιτούν ελάχιστη άσκηση σε σύγκριση με πολλούς άλλους σκύλους, έχουν και λιγότερες απαιτήσεις από άλλες απόψεις. Με μέγιστο βάρος 8 κιλών (17,5 λίβρες), το μικρό μέγεθος του Σιχ Τσου σημαίνει ότι θα ταιριάζει και στα περισσότερα οικιακά περιβάλλοντα.

Τα Σιχ Τσου έχουν ισχυρό χαρακτήρα, οπότε η εκπαίδευσή τους μπορεί να αποδειχτεί κάπως δύσκολη στην αρχή. Ωστόσο, με λίγη ήρεμη πειθώ και πολλή ενθάρρυνση, εξελίσσονται σε ενήλικους σκύλους με πολύ καλή συμπεριφορά. Τα Σιχ Τσου έχουν επίσης μεγάλο προσδόκιμο ζωής, καθώς μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 έτη.

Δεδομένων όλων αυτών, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι δημοφιλή μεταξύ των διασημοτήτων. Μεταξύ των πολλών γνωστών ονομάτων που έχουν ένα Σιχ Τσου είναι η Mariah Carey, η Beyoncé, ο Colin Farrell, ο Bill Gates και ακόμη και η βασίλισσα Elizabeth II. Συνοψίζοντας, λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ικανοποιητική φυλή μικρόσωμου σκύλου - και μια που είναι, πράγματι, κατάλληλη για έναν αυτοκράτορα.