Ενώ οι σκύλοι μπορεί να έχουν δυνατά πεπτικά συστήματα, υπάρχουν μερικά κοινά προβλήματα που μπορεί να έχουν τα οποία προκαλούνται από λοιμώξεις, δίαιτες, τον τρόπο ζωής και άλλους παράγοντες. Τα συμπτώματα αυτών των προβλημάτων μπορεί να υποδηλώνουν μια σειρά πιθανών αιτιών, οπότε είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο για περαιτέρω συμβουλές και θεραπεία.

Συμπτώματα και αιτίες της διάρροιας σε σκύλους

Εάν ο σκύλος σας έχει διάρροια, θα έχει συχνότερες εκκενώσεις από το κανονικό και τα κόπρανα μπορεί να έχουν πιο μαλακή σύνθεση. Ο κτηνίατρός σας θα κάνει τη διάκριση μεταξύ διάρροιας που προκαλείται από προβλήματα του λεπτού εντέρου και αυτής που προκαλείται από προβλήματα στο παχύ έντερο. Τα δεύτερα γενικότερα οδηγούν σε διάρροια που μοιάζει περισσότερο με βλέννα μικρού όγκου, αλλά συχνή.

Η διάρροια μπορεί να προκληθεί από το γεγονός ότι ο σκύλος σας τρώει κάτι που δεν του ταιριάζει, μια βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη, σκουλήκια ή άλλα παράσιτα ή μπορεί να αποτελεί ένδειξη υποκείμενης πάθησης. Τα κουτάβια κινδυνεύουν ιδιαίτερα, καθώς έχουν πολύ ευάλωτο πεπτικό και ανοσοποιητικό σύστημα.

Η μόλυνση από παράσιτα μπορεί να προκαλέσει διάρροια στον σκύλο σας, συμπεριλαμβανομένων ασκαρίδων και πρωτόζωων, όπως τα κοκκίδια. Παρόλο που η αποπαρασίτωση μπορεί να βοηθήσει στο να απαλλαγείτε από τα σκουλήκια στον πεπτικό σωλήνα, ο σκύλος σας εξακολουθεί να κινδυνεύει, καθώς δεν είναι όλες οι θεραπείες αποτελεσματικές έναντι όλων των παρασίτων.

Ο σκύλος σας μπορεί επίσης να έχει διάρροια, εάν έχει διατροφική υπερευαισθησία ή αλλεργία. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα που προκαλούνται από τροφικές αλλεργίες είναι συνήθως πιο χρόνια από τη διάρροια και προκαλούνται από κάτι σαν διατροφική αδιακρισία. Ωστόσο, αν ο σκύλος σας έχει χρόνια διάρροια, μιλήστε στον κτηνίατρό σας πριν αλλάξετε τη δίαιτα του, καθώς υπάρχουν πολλές αιτίες.

Θεραπεία της διάρροιας σε σκύλους

Ανάλογα με την υποκείμενη αιτία, ο κτηνίατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει διαφορετικές θεραπείες για τη διάρροια του σκύλου σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποπαρασίτωση, φάρμακο για τη θεραπεία μιας λοίμωξης και διατροφική διαχείριση, όπως η παροχή μιας ειδικής δίαιτας για τη μείωση του φόρτου εργασίας στο έντερο και τη βελτίωση της ποιότητας των κοπράνων.