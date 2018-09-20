Κοινά πεπτικά προβλήματα του σκύλου
Ενώ οι σκύλοι μπορεί να έχουν δυνατά πεπτικά συστήματα, υπάρχουν μερικά κοινά προβλήματα που μπορεί να έχουν τα οποία προκαλούνται από λοιμώξεις, δίαιτες, τον τρόπο ζωής και άλλους παράγοντες. Τα συμπτώματα αυτών των προβλημάτων μπορεί να υποδηλώνουν μια σειρά πιθανών αιτιών, οπότε είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο για περαιτέρω συμβουλές και θεραπεία.
Συμπτώματα και αιτίες της διάρροιας σε σκύλους
Εάν ο σκύλος σας έχει διάρροια, θα έχει συχνότερες εκκενώσεις από το κανονικό και τα κόπρανα μπορεί να έχουν πιο μαλακή σύνθεση. Ο κτηνίατρός σας θα κάνει τη διάκριση μεταξύ διάρροιας που προκαλείται από προβλήματα του λεπτού εντέρου και αυτής που προκαλείται από προβλήματα στο παχύ έντερο. Τα δεύτερα γενικότερα οδηγούν σε διάρροια που μοιάζει περισσότερο με βλέννα μικρού όγκου, αλλά συχνή.
Η διάρροια μπορεί να προκληθεί από το γεγονός ότι ο σκύλος σας τρώει κάτι που δεν του ταιριάζει, μια βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη, σκουλήκια ή άλλα παράσιτα ή μπορεί να αποτελεί ένδειξη υποκείμενης πάθησης. Τα κουτάβια κινδυνεύουν ιδιαίτερα, καθώς έχουν πολύ ευάλωτο πεπτικό και ανοσοποιητικό σύστημα.
Η μόλυνση από παράσιτα μπορεί να προκαλέσει διάρροια στον σκύλο σας, συμπεριλαμβανομένων ασκαρίδων και πρωτόζωων, όπως τα κοκκίδια. Παρόλο που η αποπαρασίτωση μπορεί να βοηθήσει στο να απαλλαγείτε από τα σκουλήκια στον πεπτικό σωλήνα, ο σκύλος σας εξακολουθεί να κινδυνεύει, καθώς δεν είναι όλες οι θεραπείες αποτελεσματικές έναντι όλων των παρασίτων.
Ο σκύλος σας μπορεί επίσης να έχει διάρροια, εάν έχει διατροφική υπερευαισθησία ή αλλεργία. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα που προκαλούνται από τροφικές αλλεργίες είναι συνήθως πιο χρόνια από τη διάρροια και προκαλούνται από κάτι σαν διατροφική αδιακρισία. Ωστόσο, αν ο σκύλος σας έχει χρόνια διάρροια, μιλήστε στον κτηνίατρό σας πριν αλλάξετε τη δίαιτα του, καθώς υπάρχουν πολλές αιτίες.
Θεραπεία της διάρροιας σε σκύλους
Ανάλογα με την υποκείμενη αιτία, ο κτηνίατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει διαφορετικές θεραπείες για τη διάρροια του σκύλου σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποπαρασίτωση, φάρμακο για τη θεραπεία μιας λοίμωξης και διατροφική διαχείριση, όπως η παροχή μιας ειδικής δίαιτας για τη μείωση του φόρτου εργασίας στο έντερο και τη βελτίωση της ποιότητας των κοπράνων.
Συμπτώματα και αιτίες της δυσκοιλιότητας στους σκύλους
Αν παρατηρήσετε ότι ο σκύλος σας δυσκολεύεται να ενεργηθεί και πιέζεται, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει δυσκοιλιότητα. Τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας είναι να μην ενεργείται τακτικά, ενώ τα περιττώματα είναι σκληρά ή ξηρά.
Η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκληθεί από την έλλειψη άσκησης, εξαιτίας της διατροφής ή κάποιου τραύματος, από την αλλαγή περιβάλλοντος και από υποκείμενες ασθένειες.
Θεραπεία της δυσκοιλιότητας σε σκύλους
Ο κτηνίατρος ενδέχεται να συνταγογραφήσει φάρμακα για την άμεση ανακούφιση του σκύλου σας και μπορεί επίσης να προτείνει ήπιες χειρουργικές επεμβάσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. Οι διατροφικές αλλαγές μπορεί επίσης να βοηθήσουν στη διαχείριση αυτής της πάθησης του σκύλου σας, π.χ. αν εξισορροπήσετε τους τύπους ινών στη διατροφή του σκύλου σας μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των περιττωμάτων και η συνολική υγεία του πεπτικού συστήματος.
Συμπτώματα και αιτίες της φλεγμονώδους εντερικής νόσου στους σκύλους
Όπως και οι άνθρωποι, οι σκύλοι μπορούν να πάσχουν από φλεγμονώδη εντερική νόσο (IBD). Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χρόνια διάρροια, έμετο και απώλεια βάρους, τα οποία μπορεί να γίνουν πιο συχνά ή σοβαρά με την πάροδο του χρόνου.
Δυστυχώς, δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκαλεί τη φλεγμονώδη εντερική νόσο στους σκύλους. Μπορεί να οφείλεται σε διάφορα προβλήματα. Επειδή μπορεί να υπάρχουν πολλές πιθανές υποκείμενες αιτίες, ο κτηνίατρος θα επιχειρήσει πρώτα να αποκλείσει όλες τις άλλες αιτίες. Η διατροφή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πάθησης.
Θεραπεία της φλεγμονώδους εντερικής νόσου στους σκύλους
Η διατροφική παρέμβαση χρησιμοποιείται συχνά για τη διαχείριση της φλεγμονώδους εντερικής νόσου στους σκύλους. Η ποσότητα του λίπους μπορεί να αλλάξει και μια εξαιρετικά εύπεπτη πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας να προστεθεί στη διατροφή, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον οργανισμό τους.
Αν παρατηρήσετε ότι ο σκύλος σας πάσχει από ένα από αυτά τα πεπτικά προβλήματα, φροντίστε να επισκεφθείτε τον κτηνίατρο για να τον εξετάσει διεξοδικά και να σας συμβουλεύσει σχετικά με την καλύτερη δυνατή θεραπεία.
