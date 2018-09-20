Τι θα κάνει ο κτηνίατρος για τα θέματα του ουροποιητικού συστήματος του σκύλου μου;

Ο κτηνίατρός σας θα εξετάσει διεξοδικά τον σκύλο σας και θα σας ρωτήσει σχετικά με τη συμπεριφορά του όσον αφορά την κατανάλωση νερού και την ούρηση. Ο κτηνίατρος μπορεί να σας ρωτήσει πόσο συχνά ουρεί ο σκύλος σας ή τι κάνει κατά την ούρηση. Αυτό θα βοηθήσει τον κτηνίατρο να διαπιστώσει κάποια από τα ενδεχόμενα αίτια. Ο κτηνίατρός σας μπορεί να ζητήσει δείγμα ούρων του σκύλου σας για να κάνει εξετάσεις. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν ακτινογραφίες και αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί το αίτιο του προβλήματος.

Όταν γίνει η διάγνωση για το κατοικίδιό σας, ο κτηνίατρός σας θα σας εξηγήσει το συνιστώμενο θεραπευτικό πλάνο. Σε ορισμένες σοβαρές παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος, όπως οι «πέτρες» που εμποδίζουν τη ροή των ούρων, μπορεί να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση ή χρήση καθετήρα για να ανακουφιστεί η δυσφορία του σκύλου σας. Για κάποια άλλα προβλήματα, ο σκύλος μπορεί να πρέπει σας να πάρει αντιβιοτικά ή να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη θεραπευτική δίαιτα, ειδικά σχεδιασμένη για παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Πώς να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ουροποιητικού συστήματος του σκύλου σας στο σπίτι

Υπάρχει πιθανότητα ο κτηνίατρός σας να σας προτείνει να προσαρμόσετε τον τρόπο ζωής και τη δίαιτα του σκύλου σας για να υποστηρίξετε και να βελτιώσετε την υγεία του ουροποιητικού του συστήματος.

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζετε ότι ο σκύλος σας έχει πρόσβαση σε άφθονο δροσερό, καθαρό νερό και να τον ενθαρρύνετε να πίνει συχνά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αραίωση των ούρων του, αλλά και να τον κάνει να ουρεί συχνότερα και να «καθαρίζει» το σύστημά του.

Η τροφή του σκύλου σας μπορεί επίσης να είναι ειδικά επιλεγμένη ώστε να διευκολύνει τη βελτίωση της υγιούς λειτουργίας του ουροποιητικού του συστήματος. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κτηνιατρικές δίαιτες που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας του ουροποιητικού συστήματος, καθώς διαλύουν ορισμένους τύπους πετρών και αποτρέπουν τον επανασχηματισμό τους. Αυτές οι συνθέσεις διευκολύνουν την αραίωση των ούρων, ενώ παράλληλα επηρεάζουν την περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία και το pH των ούρων του σκύλου σας.

Τα προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία στον σκύλο, καθώς και πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του. Φροντίστε να επισκεφτείτε τον κτηνίατρό σας με την πρώτη ένδειξη κάποιου προβλήματος, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει για την καλύτερη πορεία δράσης.