ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κατάλληλο για Chihuahua άνω των 8 μηνών, HROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf είναι ειδικά σχεδιασμένh λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διατροφικές ανάγκες του ενήλικου σκύλου σας. H ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την υγιή εντερική διαμετακόμιση του σκύλου σας. Περιέχει επίσης θρεπτικές ουσίες που βοηθούν στην παροχή της τροφής που απαιτείται για τη διατήρηση της καλής υγείας του δέρματος και του τριχώματος ενός Τσιουάουα. Το ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf είναι σχεδιασμένο με προσαρμοσμένη υφή για να αυξάνει τη γευστικότητα και να ικανοποιεί την όρεξη ακόμη και των πιο ιδιότροπων Chihuahua! Η απαλή υφή του πατέ είναι επίσης ιδανική για τα σαγόνια μιας φυλής μινιατούρας – όπως το Τσιουάουα – για να διευκολύνει τη μάσηση και να υποστηρίζει τη βέλτιστη κατανάλωση και πέψη. Για να καλύψει τις ατομικές προτιμήσεις κάθε σκύλου, το ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf διατίθεται επίσης ως ξηρή τροφή, με τραγανή και νόστιμη κροκέτα. Εάν σκέφτεστε να κάνετε μεικτή σίτιση, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες σίτισης για να διασφαλίσετε ότι ο σκύλος σας παίρνει μια ακριβή ποσότητα υγρής και ξηρής τροφής για βέλτιστο όφελος.

Περισσότερα