PUPPY - MINI - Chunks in gravy Κομματάκια σε σάλτσα

Η ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy είναι ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει τις διατροφικές ανάγκες των κουταβιών μικρόσωμης φυλής. Αυτή η φόρμουλα είναι κατάλληλη για κουτάβια ηλικίας 2 έως 10 μηνών που πρέπει να φτάσουν σε ενήλικο βάρος 4-10 κιλά. Αυτή η προσαρμοσμένη δίαιτα περιέχει εύγευστα κομμάτια σε σάλτσα, σχεδιασμένα με μέγεθος, υφή και γεύση που είναι τέλεια για κουτάβια μικρόσωμης φυλής, που μεγαλώνουν. Αυτή η φόρμουλα περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C και Ε για να υποστηρίξει τη φυσική άμυνα των κουταβιών ενώ το ανοσοποιητικό τους σύστημα εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Η φόρμουλα είναι επίσης εμπλουτισμένη με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (όπως το DHA) που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι βοηθούν στην υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης του εγκεφάλου στα κουτάβια. Χάρη σε έναν συνδυασμό ωφέλιμων πρεβιοτικών (όπως FOS, MOS και πολτός τεύτλων) και εξαιρετικά εύπεπτων πρωτεϊνών, το ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy βοηθά επίσης στην υποστήριξη μιας υγιούς ισορροπίας της εντερικής μικροχλωρίδας (χλωρίδα του εντέρου) για καλή πέψη. Το ROYAL CANIN® Mini Puppy σε σάλτσα έχει δημιουργηθεί για να ικανοποιεί τον ουρανίσκο του πιο ευαίσθητου σκύλου. Αυτή η υγρή τροφή προσφέρει στο κουτάβι σας μια θετική αισθητηριακή εμπειρία και είναι ιδανική για μικτή σίτιση με την ξηρή τροφή ROYAL CANIN® Mini Puppy . Όταν το κουτάβι σας φτάσει τους 10 μήνες, θα χρειαστεί μια δίαιτα που να είναι ειδικά προσαρμοσμένη για να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες ως ενήλικος σκύλος. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να το βοηθήσετε να μεταβεί στην ROYAL CANIN® Mini Adult, διαθέσιμη είτε ως ξηρή τροφή είτε σε κομμάτια σε σάλτσα, στην υγρή μορφή.