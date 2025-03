TREATS COMPATIBLE WITH URINARY S/O DIETS

Αναπτυγμένες από ειδικούς στη διατροφή των σκύλων, οι λιχουδιές ROYAL CANIN® Urinary S/O είναι κατάλληλες μόνο για ενήλικους σκύλους. Αυτές οι μαλακές και γευστικές μασώμενες λιχουδιές δεν συμπληρώνουν απλώς το πλάνο της δίαιτας για το ουροποιητικό – είναι μια προσεκτικά ισορροπημένη επιλογή που υποστηρίζει την ευζωία του σκύλου σας, χωρίς να διακυβεύει τα οφέλη της κύριας δίαιτας. Οι λιχουδιές Urinary S/O της ROYAL CANIN®, με βελτιστοποιημένη περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία, αποτελούν μια κατάλληλη επιλογή για την εξειδικευμένη δίαιτα για το ουροποιητικό που ακολουθεί ο σκύλος. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες σίτισης στη συσκευασία και μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα λιχουδιών. Οι λιχουδιές Urinary S/O της ROYAL CANIN® είναι συμβατές με τις ακόλουθες δίαιτες Urinary S/O από την αποκλειστική κτηνιατρική σειρά της ROYAL CANIN®, οι οποίες θα πρέπει να χορηγούνται στο κατοικίδιό σας μόνο κατόπιν κτηνιατρικής σύστασης: ROYAL CANIN® Urinary S/O ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog ROYAL CANIN® Urinary S/O Moderate Calorie ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+