Zdrav rast odražava se kroz čitav život

Štenci svih pasmina brzo se mijenjaju kako odrastaju. Kada odgajate štene iz tjedna u tjedan, može biti korisno znati kako se njegove potrebe mijenjaju. Razumijevanje različitih faza razvoja štenca može vam pomoći da se pripremite i budete sigurni da mu pružate najbolji mogući početak.



Razvojne promjene koje će štene od rođenja doživjeti mogu imati značajan utjecaj na njihove potrebe za pravilnom prehranom i aktivnostima. Tijekom šteneće dobi dogodit će se mnogo promjena. Vašem će se kućnom ljubimcu pojaviti trajni zubi, promijenit će dlaku u onu odraslog psa, a kostur i organi će rasti.

To je također pravo vrijeme da razmislite o sterilizaciji/kastraciji svog štenca. Porazgovarajte sa svojim veterinarom o tome kada je pravi trenutak za vaše štene ovisno o njegovoj veličini i pasmini. Iako postoji nekoliko zdravstvenih prednosti sterilizacije/ kastracije, njome se također povećava rizik od pretilosti. Većina pasa obično dobije na težini nakon tog postupka jer dolazi do pada energetskih potreba i povećanja apetita. Kako bi se spriječilo prekomjerno dobivanje na težini, važno je zatražiti od veterinara da preporuči posebnu prehranu za sterilizirane pse, kojom se ograničava broj unesenih kalorija. Pratite promjenu tjelesnog stanja svog štenca i njegovu težinu vaganjem svaka dva do tri tjedna tijekom razdoblja od tri mjeseca nakon operacije kako biste bili sigurni da su ostali na idealnoj težini.

Dok se događaju sve navedene promjene, od ključne je važnosti da vaše štene dobije sve neophodne hranjive tvari te da se ne hrani prekomjerno jer tako može nepotrebno dobiti na težini.