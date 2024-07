Obroci primjerene veličine manji su nego što mislite

Ako vam se čini da vas pas neprestano traži hranu, to ne mora nužno značiti da je gladan. Ta očita želja za poslasticama zapravo može biti navika, znak dosade ili traženje pažnje. Popuštanje „moljenju” hrane može pojačati takvo ponašanje.



No treba spomenuti i da ako vas pas kontinuirano traži hranu, to može biti znak bolesti. Možda ne apsorbira neophodne hranjive tvari iz hrane. Neki paraziti mogu uzrokovati simptome povećanog apetita i neprestane gladi, ponekad zajedno s mršavljenjem.



Ako se znakovi „moljenja” za hranu i neprestane gladi nastave, važno je posavjetovati se s veterinarom kako bi se isključili ozbiljniji problemi.